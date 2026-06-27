Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 28 Juni 2026: Hari Minggu Biasa XIII

Foto altar Gereja Katolik / Pexels
JawaPos.com - Minggu (28/6) ini para umat Katolik akan berkumpul kembali di gereja mereka untuk mengadakan ibadah, atau misa, rutin mingguan mereka. Menurut Kalender Liturgi, hari ini adalah Hari Minggu Biasa XIII.
Sesuai pelaksanaan atau prosedur misa, akan dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab yang kemudian menjadi bahan renungan pada ibadah hari itu.
Ketiga bacaan ini memiliki sebutan Bacaan Pertama, Bacaan Kedua dan Bacaan Injil. Ketiganya akan dibacakan pada Liturgi Sabda.
Bacaan Pertama
2 Raja-Raja 4:8-11, 14-16a
Pada suatu hari Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali ia dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, “Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu,
dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil; maka, apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana.”
Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi, hambanya, “Apakah yang dapat kuperbuat baginya?” Jawab Gehazi, “Ah, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua.” Lalu berkatalah Elisa, “Panggillah dia!” Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, “Tahun depan, pada waktu seperti ini juga, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki.”
Bacaan Kedua
Roma 6:3-4, 8-11
Saudara-saudara, camkanlah: kita semua, yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya! Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
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