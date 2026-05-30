Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 31 Mei 2026: Hari Raya Tritunggal Maha Kudus

JawaPos.com - Pada Minggu (31/5), para umat Katolik akan berkumpul di gereja mereka untuk merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.

Hari ini merupakan salah satu agenda besar untuk merayakan tiga sosok utama gereja mereka: Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.

Walaupun merupakan hari raya, ibadah yang dijalankan masih sama seperti ibadah biasanya.

Dalam rutinitas prosesnya, akan dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab. Ketiga bacaan ini disebut Bacaan Pertama, Bacaan Kedua, dan Bacaan Injil.

Bacaan Pertama

Keluaran 34:4b-6.8-9

Pada waktu itu Musa bangun pagi-pagi, naiklah ia ke atas Gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia Nya!"

Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu."

Bacaan Kedua

2 Korintus 13:11-13

Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku! Hendaklah kamu sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu! Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.