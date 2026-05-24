Selamat Hari Raya Pentakosta! Mengenal Perayaan Besar Lahirnya Gereja Kristen dan Bahasa Roh

JawaPos.com - Hari Minggu (24/5) ini para umat Kristen merayakan Hari Raya Pentakosta. Salah satu hari raya besar untuk mengenang hari bersejarah di Alkitab dan bagaimana gereja berdiri.

Dilansir dari Breath of The Spirit, Pentakosta diambil dari sebuah kata dari bahasa Yunani “Pentekoste” yang berarti “kelimapuluh”. Menurut Perjanjian Lama, hari raya ini awalnya dikenal sebagai Hari Raya Minggu (Shavout) dimana mereka merayakan berakhirnya panen gandum dan pemberian Taurat di Gunung Sinai.

Sekarang, umat Kristen mengenal Hari Pentakosta sebagai hari penanda Yesus menggenapi janji-Nya untuk mengirimkan Roh Kudus kepada murid-murid-Nya. Hari ini dirayakan pada hari Minggu ketujuh setelah Paskah.

Perayaan

Dilansir dari Boston Public Library, Hari Pentakosta jatuh pada hari kelima puluh, dan selalu pada hari Minggu, setelah Hari Paskah. Karena itu, tidak ada tanggal pasti kapan perayaan ini akan jatuh.

Dalam Kekristenan Timur Ortodoks, Hari Pentakosta juga disebut “Minggu Putih”. Pada zaman dahulu, Inggris Raya bahkan menjadikan hari Senin setelahnya hari libur publik.

Di Jerman, Pentakosta disebut “Pfingsten” dan sering jatuh bersamaan dengan banyak agenda menyambut musim semi pula.

Arti dari hari raya

Hari raya ini memiliki banyak arti atau makna besar bagi umat Kristen. Pertama, hari ini juga dikenal sebagai hari lahirnya gereja Kristen. Karena menurut Alkitab, hari ini merupakan hari pertama gerakan misionaris terjadi, hari dimana Yesus memerintahkan para murid-Nya untuk menyebarkan ajaran-Nya.