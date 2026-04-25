Bacaan Misa Gereja Katolik 26 April 2026: Hari Minggu Paskah IV

JawaPos.com - Pada Minggu (26/4) ini, umat Katolik sedunia kembali berkumpul di gereja mereka untuk mengadakan ibadah, atau misa, rutin mingguan mereka. Hari ini gereja Katolik mengadakan Misa Hari Minggu Paskah IV.

Pada setiap misa, akan dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab, yang kemudian menjadi bahan renungan pada ibadah hari itu.

Bacaan-bacaan ini disebut Bacaan Pertama, Bacaan Kedua, dan Bacaan Injil. Pada perayaan khusus, sebuah misa dapat dibacakan lebih dari tiga bacaan.

Bacaan Pertama

Kisah Para Rasul 2:14a,36-41

Pada hari Pentakosta bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus."

Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu; maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita."

Dengan banyak perkataan lain lagi Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini!"

Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.