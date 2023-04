Menyeimbangkan Hidup ala Puteri Indonesia Pertama Indira Soediro

Indira Soediro merupakan perempuan pertama yang dinobatkan sebagai Puteri Indonesia pada 1992. Sampai sekarang dia masih aktif di banyak bidang. Menjadi konsultan bisnis, pengajar public speaking and body wellness, serta tentu saja ibu rumah tangga. Pekan lalu Jawa Pos berkesempatan mewawancarai perempuan yang selalu terlihat muda itu.

---

HALO, Mbak Indira. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sekarang sedang sibuk apa?

Saya masih bekerja sebagai konsultan bisnis di sela waktu sebagai ibu rumah tangga tentunya. Selain bekerja, saya mengajar public speaking and body wellness. Di samping itu, saya juga aktif melakukan kegiatan sosial dan sesekali tampil di berbagai event. Sebagai muse, model, host, MC, dan moderator.

Mbak Indira awet muda dan membuat banyak orang kagum. Bolehkah dibagi tips dan trik merawat diri serta menjaga penampilan?

Tidak ada tips dan trik khusus dalam merawat diri serta menjaga penampilan. Sebagai balance lifestyle enthusiast, tentunya saya selalu berusaha menerapkan ”keseimbangan” dalam setiap aspek kehidupan. Simple but not that simple. Lewat pemahaman yang saya peroleh dari pengalaman selama ini, sedikit demi sedikit saya bisa menerapkan balance lifestyle, yang salah satu manfaatnya mungkin membuat terlihat muda ya.

Sebagai Puteri Indonesia pertama yang sudah malang melintang di dunia modeling, apakah sampai saat ini masih aktif menjadi model?

Kegiatan modeling masih saya jalani once in a while.

Kami lihat Mbak Indira juga cukup aktif bermedia sosial, khususnya di Instagram. Apakah itu cara untuk menyapa penggemar? Bisa diceritakan, Mbak?

Instagram saya anggap sebagai salah satu media untuk berkomunikasi dengan teman-teman dan siapa pun yang memerlukan informasi umum tentang saya. Tentunya juga untuk para penggemar. Walaupun tidak semua informasi tentang saya bisa didapat dari Instagram, but at least cukup untuk memberikan gambaran tentang aktivitas saya secara umum.

Bagaimana dengan anak-anak Mbak Indira? Apakah ada yang mengikuti jejak atau karier Mbak Indira?

Anak-anak saya memilih karier mereka masing-masing sesuai passion. Mereka sudah dewasa dan saya membebaskan mereka untuk berkarya serta memilih profesi yang bisa membuat mereka berkembang.

