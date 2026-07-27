EA Sports FC 27 Tak Lagi Sekadar Main Bola, Kini Bisa Nongkrong Virtual Lewat The Grounds

JawaPos.com - Electronic Arts (EA) membawa perubahan besar pada EA Sports FC 27 dengan menghadirkan The Grounds, fitur baru yang mengubah pengalaman bermain sepak bola menjadi lebih sosial. Melalui mode ini, pemain tidak hanya bertanding di lapangan, tetapi juga bisa berkumpul dan berinteraksi dengan pemain lain dalam satu ruang virtual.

Kehadiran The Grounds menjadi salah satu inovasi paling menonjol di EA Sports FC 27. Fitur tersebut dirancang sebagai pusat aktivitas komunitas, sehingga pemain dapat menghabiskan waktu bersama teman di luar pertandingan, bukan sekadar berpindah dari satu menu ke menu lainnya.

EA Sports FC 27 dijadwalkan meluncur secara global pada 25 September 2026 untuk PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, serta Amazon Luna. Sementara itu, pengguna yang membeli Ultimate Edition dan Ultimate Plus Edition akan memperoleh akses lebih awal mulai 18 September 2026.

Melalui The Grounds, pemain dapat membuat avatar, bertemu mentor virtual, memainkan Kickabouts, menantang pemain lain dalam pertandingan 1 lawan 1, hingga mengakses mode Clubs melalui satu area yang saling terhubung.

Berbeda dengan seri-seri sebelumnya yang mengandalkan tampilan menu konvensional, The Grounds menghadirkan konsep hub sosial bergaya dunia terbuka. EA ingin menciptakan ruang digital yang membuat pemain lebih mudah berinteraksi dan membangun komunitas selama bermain.

Meski menjadi fitur unggulan, The Grounds tidak tersedia di semua platform. EA memastikan fitur ini hanya dapat diakses di PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, dan PC. Artinya, pemain yang masih menggunakan PlayStation 4 maupun Xbox One belum bisa menikmati pengalaman tersebut.

Selain memperkenalkan The Grounds, EA juga menyempurnakan berbagai aspek gameplay berdasarkan masukan komunitas. Pembaruan meliputi sistem tendangan sudut yang lebih dinamis, peningkatan pergerakan pemain saat menyerang, hingga mekanisme bertahan yang memberikan kontrol lebih besar kepada pemain.

Perubahan juga hadir pada Manager Career dengan sistem transfer yang dibuat lebih realistis agar proses negosiasi dan aktivitas bursa pemain terasa lebih hidup sepanjang musim. Sementara di Ultimate Team, EA menambahkan fitur FUT Gallery yang memungkinkan pemain mengoleksi, memamerkan, serta mengembangkan Player Item untuk mendapatkan berbagai hadiah tambahan.