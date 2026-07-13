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Nanda Prayoga
Selasa, 14 Juli 2026 | 02.20 WIB

Komunitas Gamer dan Content Creator Dorong Ekosistem Teknologi 2026

Konferensi pers Jete Festive 2026. (Dok. Jete) - Image

Konferensi pers Jete Festive 2026. (Dok. Jete)

JawaPos.com - Komunitas digital semakin memegang peran penting dalam mendorong perkembangan ekosistem teknologi di Indonesia. Komunitas gamer, content creator, cosplayer, dan pelari menjadi ruang lahirnya kolaborasi serta pertukaran pengetahuan.

Fenomena tersebut terlihat dalam Jete Festive 2026 di Atrium Pakuwon City Mall 2, Surabaya, pada 1–5 Juli 2026. Acara menghadirkan pameran produk teknologi, kompetisi komunitas, kelas digital, dan talkshow industri kreatif.

CEO Jete Jhonny Thio Doran mengatakan, Jete Festive menjadi wujud komitmen perusahaan mengenalkan teknologi yang lebih dekat dengan masyarakat.

"Jete Festive merupakan wujud komitmen kami untuk terus bertumbuh bersama masyarakat. Kami percaya bahwa teknologi tidak hanya menghadirkan inovasi, tetapi juga mampu membuka ruang kolaborasi, pembelajaran, dan kreativitas," ujar Jhonny.

Melalui acara, pihaknya berharap berikan pengalaman berkesan kepada pengunjung sekaligus dukung perkembangan komunitas digital dan industri kreatif Indonesia.

Sementara komunitas esports warnai Jete Festive 2026 lewat turnamen Mobile Legends: Bang Bang bertajuk Rise of The Next Champions Battle Arena Vol. 7.

Kompetisi esports memperebutkan total hadiah Rp4,5 juta dan menjadi wadah mempererat hubungan antaranggota komunitas. Festival juga hadirkan K-Pop Dance Cover Competition sebagai ajang kreativitas dan kemampuan koreografi peserta.

Komunitas cosplay berpartisipasi melalui Coswalk Competition bersama COSURA atau Cosplayer Surabaya. Kehadiran berbagai komunitas menunjukkan perkembangan teknologi berjalan beriringan dengan ekosistem kreatif yang tumbuh pesat.

Festival bukan hanya hiburan, tapi juga ruang komunitas menampilkan karya, memperluas jaringan, dan bertukar pengalaman.

Penyelenggaraan festival hadirkan kelas digital membahas teknologi, keterampilan digital, pemanfaatan perangkat, serta peluang industri kreatif.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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