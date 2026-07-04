Jakarta International Pet Show 2026 Resmi Bergulir, Ada Kompetisi, Edukasi hingga Animal Parade

Jakarta International Pet Show (JIPS) 2026 resmi dibuka. (Istimewa)
JawaPos.com – Jakarta International Pet Show (JIPS) 2026 resmi dibuka pada Jumat (3/7) di Hall 8 NICE PIK 2, Tangerang. Pameran yang berlangsung hingga 5 Juli 2026 itu menghadirkan lebih dari 120 peserta dari industri hewan peliharaan serta lebih dari 20 program interaktif bagi masyarakat dan pencinta satwa.
Diselenggarakan oleh PT Mavic Dyandra Internasional, JIPS 2026 mengusung tema "Diverse Pet" yang menampilkan beragam jenis hewan peliharaan dalam satu ajang. Pameran ini diikuti perusahaan yang bergerak di bidang produk hewan peliharaan, pakan, layanan kesehatan, aksesori, hingga konsultasi bagi pemilik hewan. Penyelenggara menargetkan lebih dari 20 ribu pengunjung selama tiga hari pelaksanaan.
Pembukaan JIPS 2026 dihadiri jajaran direksi dan komisaris PT Mavic Dyandra Internasional, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pengusaha Makanan Hewan Kesayangan Indonesia (PPMKHI), Managing Director NICE PIK 2, serta sejumlah pegiat dunia satwa, di antaranya Irfan Hakim, Audrey, dan Bobby Sant.
Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung mengatakan industri hewan peliharaan di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, tidak hanya dari meningkatnya jumlah pemilik hewan, tetapi juga inovasi produk, layanan, hingga pertumbuhan komunitas.
"Dalam beberapa tahun terakhir, kami melihat perkembangan dunia hewan peliharaan di Indonesia tidak hanya tercermin dari meningkatnya minat masyarakat terhadap pet ownership, tetapi juga dari semakin berkembangnya inovasi produk, layanan, komunitas, dan berbagai aktivitas yang mendukung ekosistem industri ini," ujar Daswar.
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Menurutnya, JIPS menjadi wadah yang mempertemukan berbagai pelaku industri, komunitas, dan masyarakat dalam satu platform yang kolaboratif.
Project Director JIPS 2026 Adhika Arthapaty berharap penyelenggaraan tahun ini dapat menjadi ruang berbagi pengetahuan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesejahteraan hewan.
"Selama tiga hari penyelenggaraan kami berharap pameran hewan peliharaan ini menjadi platform untuk berbagi pengetahuan, meningkatkan kesadaran tentang kesejahteraan hewan, serta mendorong pertumbuhan industri hewan peliharaan yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia," katanya.
Selama penyelenggaraan, pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas edukatif dan hiburan yang melibatkan komunitas serta pegiat satwa.
Salah satu program unggulan adalah Animal Education Zone yang dikembangkan bersama deHakims, Jagat Satwa Nusantara, Animalium, dan Museum of Cats & Exotic Animal by Radhiyan Pet and Care. Area tersebut menghadirkan berbagai jenis satwa sekaligus edukasi mengenai cara pemeliharaan yang tepat.
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