Game Legendaris Ragnarok Online Classic Perkenalkan Server Baru EDDGA, Simak Fitur dan Keunggulannya

JawaPos.com – Gravity Game Link kembali menghadirkan pembaruan untuk para penggemar Ragnarok Online Classic di Indonesia melalui peluncuran Seasonal Server EDDGA. Server musiman terbaru ini telah memasuki fase pra-registrasi dan menawarkan pengalaman bermain yang lebih segar bagi pemain lama maupun pendatang baru.

Kehadiran Seasonal Server EDDGA menjadi langkah terbaru Gravity Game Link untuk menjaga antusiasme komunitas Ragnarok Online Classic yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Server ini dirancang untuk memberikan pengalaman membangun karakter yang lebih cepat tanpa menghilangkan nuansa klasik yang menjadi ciri khas Ragnarok Online.

Co-President Gravity Game Link, Harry Choi, mengatakan Seasonal Server EDDGA menjadi kesempatan bagi pemain untuk kembali memulai petualangan di dunia Midgard dengan sistem yang lebih ramah bagi pemain baru sekaligus tetap menantang bagi para veteran.

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“Seasonal Server EDDGA kami hadirkan sebagai kesempatan baru bagi pemain untuk kembali merasakan keseruan memulai petualangan di Ragnarok Online Classic. Server ini dirancang agar lebih mudah diikuti oleh pemain baru, namun tetap menarik dan kompetitif bagi para veteran,” ujarnya.

Hadirkan Progres Karakter Lebih Cepat Salah satu keunggulan utama Seasonal Server EDDGA adalah sistem perkembangan karakter yang lebih cepat dibandingkan server reguler. Dengan mekanisme tersebut, pemain dapat lebih mudah meningkatkan level karakter, mengumpulkan perlengkapan, dan menikmati berbagai fitur permainan dalam waktu yang lebih singkat.

Gravity juga memastikan seluruh progres karakter yang dibangun di Seasonal Server EDDGA tidak akan hilang. Setelah periode server berakhir, karakter dan progres pemain akan digabungkan ke Server Baphomet pada Desember 2026.

Fitur Baru dan Sistem Pengembangan Karakter Seasonal Server EDDGA menghadirkan sejumlah fitur baru yang dirancang untuk memperkaya pengalaman bermain. Salah satunya adalah hadirnya sistem Transcendence Class, yang memberikan opsi pengembangan karakter lebih lanjut bagi para pemain.

Selain itu, tersedia pula sistem Equipment Enchant terbaru dengan mekanisme random enchant dari equipment monster. Fitur ini memungkinkan pemain memperoleh atribut tambahan yang berbeda-beda pada perlengkapan yang dimiliki.

Gravity juga menambahkan fitur refine untuk Accessory yang memberikan lebih banyak pilihan dalam memperkuat karakter dan menyesuaikan gaya bermain masing-masing pemain.