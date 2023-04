Didukung Nvidia, Game Counter Strike 2 Bakal Miliki Fitur Baru

JawaPos.com - Teknologi Reflex Nvidia akan hadir di game Counter Strike 2 (CS 2). Ini adalah sekuel dari game multipemain populer Counter Strike: Global Offensive atau CS GO. Dengan perilisan beta belum lama ini, game Counter Strike 2 bakal miliki fitur baru yang dinanti para gamer untuk mengurangi latensi dalam game.

Selain itu, fitur baru akan menurunkan penundaan antara mengklik mouse dan melihat aksi di layar. Ini membuat gameplay terasa lebih responsif. Fitur ini sangat penting dalam game kompetitif seperti Counter Strike. Dimana reaksi sepersekian detik dapat berarti perbedaan antara kemenangan dan kekalahan.

Valve, pengembang game tersebut, telah bekerja sama dengan Nvidia untuk mengintegrasikan Reflex ke dalam Counter Strike 2. Dilansir via TheVerge, menurut Nvidia, teknologi tersebut dapat mengurangi latensi sistem hingga 35 persen, sehingga memudahkan pemain untuk bereaksi cepat terhadap kejadian dalam game.

Fitur ini akan tersedia pada seri GeForce GTX 900 dan kartu grafis yang lebih baru. Dengan peningkatan paling signifikan diharapkan pada GPU lama.

Untuk mendemonstrasikan keunggulan Reflex, Nvidia menyediakan slide yang menunjukkan peningkatan latensi yang diharapkan pemain. Jadi, mesin dengan Intel Core i9 12900K dan berjalan pada 1440p mengalami penurunan latensi.

Dengan mengaktifkan Reflex, latensi pada kartu grafis GTX 1060 bisa turun dari 26 ms menjadi 17 ms. Pada RTX 3060, latensi turun dari 16 ms menjadi 11 ms. Dan pada RTX 4070 yang tidak diumumkan, latensi turun menjadi hanya 8 ms.

Jadi, selama bertahun-tahun, penggemar Counter Strike: Global Offensive sangat menantikan kedatangan dukungan Nvidia Reflex. Hingga saat ini, mereka harus mengandalkan fitur level driver untuk mengurangi latensi, yang tidak selalu efektif.

Penambahan Reflex ke Counter Strike 2 berarti sembilan dari sepuluh game shooter kompetitif teratas sekarang mendukung teknologi tersebut dengan hanya PUBG yang kurang mendukung. Game seperti Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2.0, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, dan Valorant semuanya memiliki dukungan Nvidia Reflex.

Nvidia Reflex di Counter Strike 2 adalah berita bagus untuk pemain yang menginginkan gameplay yang responsif. Kemampuannya untuk mengurangi latensi memberi pemain keunggulan kompetitif. Hal ini bisa membuat permainan menjadi lebih menyenangkan untuk dimainkan.