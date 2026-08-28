Tak Perlu Lama Dirawat, Operasi Lutut Robotik Terapkan Protokol ERAS

JawaPos.com - Pasien yang menjalani operasi penggantian sendi lutut kini berpeluang menjalani masa rawat inap lebih singkat. Penerapan protokol Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) yang dipadukan dengan teknologi robotik VELYS™ dirancang untuk mempercepat pemulihan, sehingga pasien dapat mulai bergerak dan berjalan lebih dini setelah operasi.

Di tengah perkembangan teknologi robotik pada prosedur Total Knee Replacement (TKR), kebutuhan pasien tidak berhenti pada operasi yang tepat dan minim nyeri, tetapi juga mencakup proses pemulihan yang nyaman dan cepat. Karena itulah hadir ERAS®, pendekatan multidisiplin yang diakui secara global untuk mengoptimalkan perawatan sejak sebelum operasi hingga pemulihan, dengan mengurangi stres pasca-operasi, perawatan yang optimal, mempercepat proses pemulihan, serta meningkatkan hasil klinis secara menyeluruh.

Penerapan ini mendukung pemulihan lebih cepat, fungsi lutut yang optimal, kepuasan pasien, dan hasil klinis yang konsisten. Protokol ERAS® dijalankan melalui kolaborasi tim multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis ortopedi, anestesi, rehabilitasi medik, perawat, ahli gizi, dan fisioterapis.

Protokol ERAS® diterapkan melalui tiga fase, yaitu pra-operasi (Optimization), operasi (Execution), dan pasca-operasi (Recovery).

Ketua Orthopedic Board Mayapada Healthcare, Prof. Dr. dr. Dwikora Novembri Utomo, Sp.OT(K), menjabarkan, pada fase pra-operasi, penerapan ERAS dimulai dengan pre-admission optimization melalui edukasi pasien dan keluarga, evaluasi kondisi kesehatan seperti status gizi, anemia, diabetes, fungsi jantung, serta penyakit penyerta.

"Pasien juga dianjurkan berhenti merokok dan mengonsumsi alkohol, serta menjalani prehabilitation berupa latihan penguatan otot, mobilitas, dan berjalan, serta berpuasa dengan metode 6-4-2, yaitu menghentikan makanan padat enam jam, mengonsumsi cairan bening hingga empat jam sebelum operasi, dan minuman kaya karbohidrat dua jam sebelum operasi," ungkapnya.

Selama operasi, prosedur dilakukan dengan standar yang terukur dan teknik yang dirancang untuk meminimalkan trauma jaringan, sehingga tindakan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 90 menit.

“Tindakan operasi dilakukan dengan teknologi robotik VELYS™ untuk mendukung akurasi penempatan implan sendi, keseimbangan jaringan lunak, proses operasi lebih terukur dan mendukung proses pemulihan yang lebih cepat. Operasi juga dilakukan tanpa pemasangan selang pembuangan sisa cairan operasi maupun kateter urine, serta teknik penutupan luka yang lebih optimal untuk menekan risiko infeksi,” jelas Prof. Dwikora.