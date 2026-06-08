Tak Sekadar Soal Makan, Kesehatan Pencernaan Anak Berpengaruh pada Perilaku dan Tidur

JawaPos.com — Kesadaran orang tua terhadap pentingnya kesehatan pencernaan anak terus meningkat seiring temuan bahwa gangguan pencernaan dapat memengaruhi nafsu makan, kualitas tidur, hingga kenyamanan anak dalam beraktivitas sehari-hari. Dokter Spesialis Anak, dr. Miza Afrizal Azwir, Sp.A., BMedSci, MKes, menjelaskan bahwa perilaku anak sehari-hari ternyata bisa berkaitan erat dengan pencernaan.

"Dalam praktik saya, tanda-tanda seperti anak yang lebih rewel, nempel terus, kurang nafsu makan, atau tidur yang tidak nyenyak bisa berkaitan dengan pencernaannya yang tidak nyaman dan kurang optimal. Menjaga pencernaan sehat anak setiap hari menjadi penting agar gizi yang dikonsumsi dapat terserap dengan optimal untuk mendukung tumbuh kembangnya," ujar dr. Miza dalam acara Hari Kesehatan Pencernaan Sedunia, yang diselenggarakan LACTOGROW di di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Minggu (7/6).

Dr. Miza menambahkan bahwa salah satu cara mendukung pencernaan sehat anak adalah melalui pemilihan gizi harian yang tepat, beragam, dan seimbang, termasuk probiotik.

Namun, manfaat probiotik bersifat spesifik tergantung jenisnya. Oleh karena itu, penting untuk memilih jenis probiotik yang didukung bukti ilmiah kuat.

"Salah satu jenis yang paling banyak diteliti secara klinis untuk pencernaan anak adalah L. reuteri, yang telah diteliti dalam lebih dari 290 publikasi klinis melibatkan sekitar 25.000 individu dari berbagai kelompok usia. Berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa L. reuteri terbukti klinis dapat bekerja di seluruh saluran pencernaan, membantu menjaga keseimbangan mikrobiota dan mendukung kenyamanan pencernaan untuk penyerapan gizi yang optimal," tambah dr. Miza.

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Category Marketing Manager PT Nestlé Indonesia, Vera Gozali, menyampaikan bahwa Digestion Expert Lab merupakan wujud komitmen jangka panjang LACTOGROW dalam mendampingi orang tua memahami pentingnya pencernaan sehat bagi tumbuh kembang anak.

"Sebagai bagian dari Nestlé yang memiliki pengalaman lebih dari 160 tahun di bidang gizi, LACTOGROW - satu-satunya susu pertumbuhan di Indonesia dengan L. reuteri di bawah lisensi BioGaia dan Og sukrosa ingin mendampingi Moms dalam memahami peran penting pencernaan sehat bagi tumbuh kembang Si Kecil. Melalui LACTOGROW Digestion Expert Lab dan fitur digital terbaru Digestion Poop Check, kami menghadirkan edukasi pencernaan yang interaktif, mudah dipahami, dan dekat dengan keseharian," ujar Vera.

Vera menambahkan, orang tua saat ini semakin teliti dan kritis dalam memilih asupan gizi untuk anak mereka, dan itu hal yang positif. LACTOGROW hadir sebagai pilihan gizi harian untuk mendukung pencernaan sehat anak, dengan formulasi Og sukrosa dan tentunya sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang.

"Ini karena tumbuh kembang optimal Si Kecil dimulai dari pencernaan sehatnya - sekarang," tambah Vera.