Lactogrow Digestion Expert Lab di Makassar: Ruang Edukasi Interaktif Pentingnya Kesehatan Pencernaan Anak

JawaPos.com - Lactogrow menghadirkan Digestion Expert Lab di Makassar. Sebuah ruang edukasi kesehatan pencernaan untuk orang tua dan anak dengan interaktif.

Helatan ini berlangsung di Trans Studio Mall Makassar, mulai 26–28 Juni 2026. Menawarkan berbagai kegiatan menyenangkan, mulai dari pertunjukan anak-anak, wahana bermain edukasi, pemeriksaan kesehatan, kuis, hingga talkwhow bersama dokter spesialis anak.

"Senang sekali ikut ini (Digestion Expert Lab). Ini kan arena bermain, edukasi juga," kata Aviva R Scholten, salah satu pengunjung yang mendampingi anaknya, kepada fajar.co.id, Sabtu (27/6/2026).

Aviva bilang, anaknya, Arsha yang kini beranjak usia lima tahun, memang mengonsumsi Lactogrow. Sejak beralih dari Air Susu Ibu (ASI) ke susu formula.

"Kita sudah percaya Lactogrow, karena sudah berkali-kali ganti sufor produk lain. Tapi dia sukanya ini," ujar Aviva.

Salah satu alasannya, menurut Aviva, karena Lactogrow tanpa gula. Satu-satunya susu pertumbuhan di Indonesia dengan L. reuteri DSM 17938 di bawah lisensi BioGaiaAB.

"Kita pilih Lactogrow, karena ternyata dari semua sufor yang kita coba, dia (Arsha) sukanya Lactogrow. Mungkin karena tidak ada gulanya, jadi menyerupai ASI. Karena tidak ada manis-manisnya," tutur Aviva.

Karenanya, saat mengetahui adanya Digestion Expert Lab di Makassar, tanpa pikir panjang langsung menjadwalkan untuk datang.

"Anaknya kan aktif. Jadi tahu ada event begini, langsung ke sini," ucap Aviva.