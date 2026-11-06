Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Kumpulkan Para Jenderal di kantornya, Tekankan Soliditas dan Kewaspadaan

JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan para jenderal di kantornya pada Jumat (6/11). Dalam pertemuan yang berlangsung di sela-sela makan siang tersebut, Sjafrie menekankan pentingnya soliditas dan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas negara.
Pesan tersebut ditekankan oleh Sjafrie menyikapi tantangan serta perkembangan lingkungan strategis. Menurut Sjafrie, penting bagi para jenderal yang bertugas di Kemhan untuk selalu menjaga visi bersama, memelihara kekompakan, dan memastikan kesamaan langkah. Sehingga mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik.
”Berbagai perubahan dan potensi ancaman harus dicermati secara saksama, disertai kemampuan mengantisipasi serta mengambil langkah yang tepat, terukur, dan bertanggung jawab,” kata Sjafrie dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Di tengah perkembangan lingkungan strategis di tataran nasional, regional, maupun global para pejabat Kemhan dituntut untuk mengambil langkah tepat, terukur, dan bertanggung jawab. Tentu dengan selalu memastikan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil masih berada dalam koridor kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sjafrie juga menekankan bahwa tugas menjaga pertahanan negara tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi organisasi dan administrasi pemerintahan, melainkan sampai pada dimensi strategis yang menyangkut survival atau kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk itu, seluruh jajaran Kemhan punya tanggung jawab besar.
”Momentum ini menjadi ujian nyata nasionalisme dan patriotisme setiap insan pertahanan. Kecintaan kepada bangsa dan negara harus dibuktikan melalui integritas, loyalitas, serta pengabdian nyata,” jelasnya.
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Belum lama ini, Sjafrie menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Aljazair untuk Indonesia. Lewat kesempatan itu, Sjafrie menunjukkan sikap Kemhan dalam menjalin hubungan dengan negara-negara sahabat. Dia menekankan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kemitraan kedua negara, termasuk dalam bidang pertahanan.
”Indonesia berkomitmen untuk terus membangun kemitraan pertahanan yang dilandasi prinsip kesetaraan dan saling percaya, sebagai kontribusi nyata dalam memperkuat stabilitas kawasan, perdamaian dunia, serta kepentingan strategis kedua negara,” terang Sjafrie.
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