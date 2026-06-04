Petugas Bandara Sita Air Zamzam Bawaan Jamaah Haji Indonesia, Koper Dibongkar

Petugas bandara King Abdulaziz Jeddah membongkar koper jamaah haji Indonesia yang berisi air zamzam. Kemenhaj ingatkan larangan membawa air zamzam dalam koper. (Istimewa)
JawaPos.com – Meski sudah ada sosialisasi larangan, masih saja ada jamaah haji yang nekat membawa air Zamzam di dalam koper dengan berbagai cara.
Namun, petugas bandara King Abdulaziz Jeddah cukup jeli dalam memeriksa isi koper jamaah haji. Alhasil, tak sedikit koper yang harus dibongkar.
Benar saja, masih ada temuan sejumlah botol berisi air zamzam di dalam koper jamaah haji, yang akhirnya membuat petugas harus menyitanya.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI Ichsan Marsha menjelaskan, jamaah haji dilarang membawa air zam-zam dalam koper dengan alasan apapun. Baik koper bagasi maupun koper kabin.
Dia memastikan bahwa setiap jamaah haji akan mendapatkan masing-masing satu gallon berisi 5 liter air zamzam di debarkasi, yakni asrama haji, saat tiba di tanah air.
Untuk memastikan hal itu, kini pemeriksaan koper dilakukan lebih awal, yakni bersamaan dengan penimbangan koper bagasi dua hari sebelum jamaah haji pulang.
Pihak maskapai memberikan layanan penimbangan koper di masing-masing hotel tempat jamaah haji.
“Setelah dilakukan penimbangan, koper jamaah akan melalui proses pemeriksaan atau skrining untuk memastikan tidak terdapat barang-barang yang dilarang daam penerbangan,” terangnya di Makkah, Kamis (4/6).
Setelah pemeriksaan, selanjutnya koper akan disimpan di gudang maskapai di Jeddah hingga waktu pemberangkatan.
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“Kami mengimbau jamaah untuk mematuhi ketentuan tersebut dan tidak menambahkan barang ke dalam koper yang telah ditimbang dan diserahkan kepada petugas,” lanjutnya.
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