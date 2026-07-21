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Nanda Prayoga
Selasa, 21 Juli 2026 | 22.37 WIB

Penyimpanan HP Android Selalu Penuh? Ternyata 5 Hal Ini Sering jadi Biang Keladinya

ilustrasi orang yang bermain handphone. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang bermain handphone. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Notifikasi "ruang penyimpanan hampir habis" sering muncul di HP Android, padahal kamu merasa tidak banyak menginstal aplikasi atau menyimpan file. Akibatnya, performa ponsel menjadi lebih lambat, aplikasi sulit diperbarui, bahkan kamera terkadang tidak bisa digunakan untuk mengambil foto atau video.

Banyak pengguna mengira penyebabnya hanya karena terlalu banyak aplikasi. Padahal, ada beberapa faktor lain yang sering luput dari perhatian dan diam-diam memakan kapasitas penyimpanan.

Berikut 5 penyebab penyimpanan HP Android selalu penuh yang perlu kamu ketahui!

1. Cache Aplikasi Menumpuk Terlalu Lama

Setiap aplikasi menyimpan file cache untuk mempercepat proses saat dibuka kembali. Semakin sering aplikasi digunakan, semakin besar pula ukuran cache yang tersimpan.

Jika dibiarkan selama berbulan-bulan, cache dari media sosial, browser, hingga aplikasi streaming bisa memakan ruang hingga beberapa gigabyte. Membersihkan cache secara berkala dapat membantu mengosongkan penyimpanan tanpa menghapus data penting seperti akun atau riwayat percakapan.

2. Foto dan Video WhatsApp Terunduh Otomatis

WhatsApp secara default dapat mengunduh foto, video, dokumen, hingga pesan suara secara otomatis. Jika kamu tergabung di banyak grup, jumlah file yang tersimpan bisa bertambah sangat cepat tanpa disadari.

Coba periksa folder WhatsApp di penyimpanan internal. Hapus file yang sudah tidak diperlukan dan nonaktifkan fitur unduh otomatis agar memori tidak cepat penuh lagi.

Editor: Kuswandi
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