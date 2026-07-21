8 Pengaturan Android yang Bisa Bikin HP Lebih Ngebut dan Baterai Awet

Ilustrasi Android. (freepik)
JawaPos.com - Android menawarkan banyak pengaturan personal yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan penggunanya.
Sayangnya, banyak orang menggunakan ponsel dengan pengaturan bawaan tanpa pernah mengecek apakah ada opsi yang bisa meningkatkan performa perangkat.
Padahal, hanya dengan mengubah beberapa pengaturan sederhana, ponsel Android bisa terasa lebih cepat, baterai lebih hemat, dan pengalaman penggunaan sehari-hari menjadi lebih nyaman.
Berikut 8 pengaturan Android yang sebaiknya langsung kamu ubah:
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Fitur Adaptive Battery membantu Android mempelajari kebiasaan penggunaan aplikasi.
Sistem akan membatasi aplikasi yang jarang dibuka agar tidak terus berjalan di latar belakang dan menguras daya.
Dengan mengaktifkan fitur ini, konsumsi baterai bisa menjadi lebih efisien tanpa harus menutup aplikasi secara manual. Kamu bisa menemukannya di menu Pengaturan > Baterai > Adaptive Battery.
Banyak HP Android terbaru menawarkan refresh rate 90 Hz hingga 120 Hz yang membuat animasi terasa lebih mulus. Namun, fitur ini juga membuat konsumsi daya meningkat.
Jika sedang bepergian atau tidak terlalu membutuhkan tampilan super halus, ubah refresh rate ke 60Hz atau gunakan mode otomatis agar baterai bisa bertahan lebih lama.
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Beberapa aplikasi tetap aktif meski sudah tidak digunakan. Akibatnya, RAM dan baterai terus terkuras tanpa disadari.
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