Jangan Cuma Buat Bayar! Ini 5 Fungsi NFC di Smartphone yang Jarang Dimanfaatkan

Ilustrasi penggunaan NFC di HP. (Pexels)
JawaPos.com - Banyak orang memilih smartphone dengan fitur NFC (Near Field Communication), tetapi hanya sedikit yang benar-benar memanfaatkan seluruh kemampuannya.
Bahkan, tidak sedikit pengguna yang mengira NFC hanya berguna untuk pembayaran digital, padahal teknologi ini memiliki fungsi yang jauh lebih luas dalam aktivitas sehari-hari.
Dengan komunikasi nirkabel jarak dekat, NFC memungkinkan dua perangkat bertukar data hanya dengan saling mendekatkan. Teknologi ini pun semakin banyak diadopsi pada smartphone Android maupun iPhone terbaru karena mampu menghadirkan pengalaman yang lebih praktis, cepat, dan aman.
Berikut sejumlah fungsi NFC pada smartphone yang perlu kamu ketahui!
Fungsi NFC yang paling populer adalah untuk pembayaran nirsentuh (contactless payment). Kamu cukup menempelkan smartphone ke mesin EDC yang mendukung pembayaran NFC tanpa perlu mengeluarkan kartu debit atau kredit.
Selain lebih praktis, metode ini juga dinilai lebih aman karena transaksi menggunakan sistem enkripsi dan autentikasi, seperti sidik jari atau pengenalan wajah sebelum pembayaran diproses.
Di Indonesia, NFC juga banyak dimanfaatkan untuk membaca informasi kartu uang elektronik, seperti saldo dan riwayat transaksi. Kamu hanya perlu menempelkan kartu ke bagian belakang smartphone yang memiliki sensor NFC.
Tak hanya itu, sejumlah aplikasi perbankan dan dompet digital juga memungkinkan kamu mengisi ulang saldo kartu elektronik langsung dari smartphone tanpa harus mencari ATM atau minimarket.
NFC dapat digunakan untuk menghubungkan dua perangkat agar proses transfer data menjadi lebih mudah. Setelah perangkat saling terhubung melalui NFC, pengiriman file biasanya akan dilanjutkan menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi Direct sehingga prosesnya lebih cepat.
Cara ini cocok untuk berbagi foto, video, kontak, maupun dokumen tanpa harus melakukan pengaturan koneksi yang rumit.
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