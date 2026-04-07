Galaxy A57 5G Diluncurkan di Indonesia, Desain Lebih Tipis, AI Lebih Pintar Segini Harganya 

Smartphone Samsung Galaxy A57 5G. (RianAlfianto/JawaPos.com).
JawaPos.com - Samsung Electronics Indonesia resmi menghadirkan Galaxy A57 5G ke pasar Indonesia dengan membawa sejumlah peningkatan di sektor desain, performa, hingga fitur berbasis kecerdasan buatan (AI).
Verry Octavianus, Head of Part MX Category Management, Samsung Electronics Indonesia menjelaskan, smartphone kelas menengah ini diposisikan sebagai perangkat serba bisa untuk kebutuhan harian, mulai dari produktivitas hingga kreasi konten.
"Kini tampil dengan desain yang semakin premium, setipis 6,9mm dan makin ringan di 179 gram, didukung performa chipset Exynos 1680 yang lebih powerful dibandingkan generasi sebelumnya," ujar Verry ditemui JawaPos.com di Jakarta, Selasa (7/4).
Mengenai spesifikasinya, dari sisi tampilan, Galaxy A57 5G hadir dengan desain yang lebih tipis dan ringan, dengan ketebalan hanya 6,9 mm dan bobot 179 gram.
Layar 6,7 inci Super AMOLED+ yang diusung sudah mendukung refresh rate adaptif hingga 120Hz, memberikan pengalaman visual yang halus dan responsif, termasuk saat digunakan di luar ruangan berkat fitur Vision Booster.
Di balik performanya, perangkat ini ditenagai chipset Exynos 1680 berbasis fabrikasi 4nm. Peningkatan tidak hanya terjadi pada CPU dan GPU, tetapi juga pada kemampuan pemrosesan AI melalui NPU yang lebih optimal.
Hal ini membuat berbagai fitur cerdas dapat berjalan lebih cepat dan responsif, termasuk untuk pengolahan foto, pencarian visual, hingga konversi suara ke teks.
Samsung juga menyematkan berbagai fitur AI dalam paket 'Awesome Intelligence', Beberapa di antaranya seperti Object Eraser, Edit Suggestion, hingga Best Face yang memudahkan pengguna mengedit foto secara instan.
Fitur Voice Transcription bahkan memungkinkan rekaman suara langsung diubah menjadi teks sekaligus diterjemahkan dalam waktu singkat. Selain itu, fitur Circle to Search with Google kini mampu mengenali beberapa objek sekaligus dalam satu tampilan.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven