Galaxy A57 5G Diluncurkan di Indonesia, Desain Lebih Tipis, AI Lebih Pintar Segini Harganya 

JawaPos.com - Samsung Electronics Indonesia resmi menghadirkan Galaxy A57 5G ke pasar Indonesia dengan membawa sejumlah peningkatan di sektor desain, performa, hingga fitur berbasis kecerdasan buatan (AI).

Verry Octavianus, Head of Part MX Category Management, Samsung Electronics Indonesia menjelaskan, smartphone kelas menengah ini diposisikan sebagai perangkat serba bisa untuk kebutuhan harian, mulai dari produktivitas hingga kreasi konten.

"Kini tampil dengan desain yang semakin premium, setipis 6,9mm dan makin ringan di 179 gram, didukung performa chipset Exynos 1680 yang lebih powerful dibandingkan generasi sebelumnya," ujar Verry ditemui JawaPos.com di Jakarta, Selasa (7/4).

Mengenai spesifikasinya, dari sisi tampilan, Galaxy A57 5G hadir dengan desain yang lebih tipis dan ringan, dengan ketebalan hanya 6,9 mm dan bobot 179 gram.

Layar 6,7 inci Super AMOLED+ yang diusung sudah mendukung refresh rate adaptif hingga 120Hz, memberikan pengalaman visual yang halus dan responsif, termasuk saat digunakan di luar ruangan berkat fitur Vision Booster.

Di balik performanya, perangkat ini ditenagai chipset Exynos 1680 berbasis fabrikasi 4nm. Peningkatan tidak hanya terjadi pada CPU dan GPU, tetapi juga pada kemampuan pemrosesan AI melalui NPU yang lebih optimal.

Hal ini membuat berbagai fitur cerdas dapat berjalan lebih cepat dan responsif, termasuk untuk pengolahan foto, pencarian visual, hingga konversi suara ke teks.

Samsung juga menyematkan berbagai fitur AI dalam paket 'Awesome Intelligence', Beberapa di antaranya seperti Object Eraser, Edit Suggestion, hingga Best Face yang memudahkan pengguna mengedit foto secara instan.