Kredit Tumbuh Pesat, Krom Bank Catatkan Laba Bersih Rp157 Miliar di Kuartal III 2026

JawaPos.com – Di tengah fluktuasi perekonomain, PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) cukup solid mempertahankan kinerjanya dengan membukukan laba bersih sebesar Rp 157,91 miliar sepanjang sembilan bukan pertama 2026, tumbuh 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 126,08 miliar year-on-year (YoY).

Pertumbuhan laba tersebut ditopang oleh beberapa faktor seperti penyaluran kredit Krom Bank sampai dengan kuartal III tahun 2026 yang terus tumbuh pesat mencapai 46% sebesar Rp11,66 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp7,96 triliun.

Pendapatan bunga bersih Krom Bank juga meningkat mencapai Rp2,13 triliun, naik 67% dari Rp1,27 triliun (YoY). Krom Bank juga mencatat pertumbuhan aset sebesar 65% dari Rp10,67 triliun pada September 2025 menjadi Rp17,64 triliun pada September 2026.

Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk Anton Hermawan mengatakan bahwa di tengah kompleksitas dinamika industri serta tantangan ekonomi global Krom Bank akan terus menjaga keberlanjutan pertumbuhan bisnis melalui penguatan tata kelola risiko, disiplin underwriting, pengelolaan kualitas aset secara proaktif, serta ekspansi kredit yang terukur.

“Kami percaya bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari seberapa cepat pertumbuhan dicapai, tetapi juga dari kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan tersebut. Kami optimistis dapat menghadapi dinamika industri sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) Krom Bank hingga kuartal III-2026 mencapai Rp13,43 triliun atau tumbuh sebesar 93% jika dibandingkan dengan periode akhir September tahun 2026.

Pertumbuhan nasabah Krom Bank didukung oleh konsistensi inovasi produk dan kolaborasi dengan ekosistem digital. Pada tahun 2026 ini, perseroan juga terus memperluas layanan melalui kehadiran debit card yang diluncurkan secara bertahap dan ditargetkan dapat diakses seluruh nasabah dalam waktu dekat.

Krom Bank juga menghadirkan berbagai program promosi, termasuk fitur Kantong Tabungan untuk menyimpan cashback transaksi dan bonus Ajak Teman dengan penawaran bunga hingga 20% per tahun. Selain itu, Krom Bank memperkuat portofolio produk simpanan melalui Krom Flex dengan bunga 6,5%–7,5% per tahun dan Krom Max dengan bunga hingga 8,0% per tahun.

Melalui diversifikasi produk dan inovasi berkelanjutan, Krom Bank berkomitmen menghadirkan solusi keuangan digital yang kompetitif serta relevan dengan kebutuhan nasabah.

“Kami terus berkomitmen memperkuat inovasi dan diversifikasi produk untuk menghadirkan solusi keuangan digital yang semakin kompetitif dan relevan dengan kebutuhan nasabah. Melalui pengembangan fitur transaksi, program promosi, serta produk simpanan dengan tingkat imbal hasil yang menarik” ujar Anton Hermawan