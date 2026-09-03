One Avrist Synergy Dibentuk, Kolaborasi Empat Entitas untuk Solusi Keuangan Terintegrasi

Konferesi pers pengukuhkan One Avrist Synergy, inisiatif kolaborasi strategis yang menyatukan empat entitas untuk menghadirkan solusi proteksi dan perencanaan finansial yang lebih komprehensif. (Istimewa)
JawaPos.com — Terobosan baru dilakukan Avrist Group dengan mengukuhkan One Avrist Synergy, inisiatif kolaborasi strategis yang menyatukan empat entitas untuk menghadirkan solusi proteksi dan perencanaan finansial yang lebih komprehensif.
Direktur dan (Pjs.) Presiden Direktur Avrist Assurance (AVRASS), Agus Setiawan menjelaskan bahwa One Avrist synergy merupakan implementasi nyata dari visi "One Avrist, One Solution”, yang menjadi arah strategis Avrist Group dalam memperkuat kolaborasi antarentitas.
“Melalui sinergi ini, kami menghadirkan pengalaman nasabah yang lebih seamless dan personal sehingga kebutuhan nasabah dapat dipahami secara lebih menyeluruh. Sinergi ini akan memberikan kemudahan, serta layanan yang lebih optimal bagi seluruh stakeholder kami yaitu nasabah, mitra bisnis, karyawan dan pemegang saham,” ujar Agus saat berbicara dalam knferensi pers di Jakarta, Kamis (3/9/26).
Pengukuhan ini dilaksanakan secara simbolis oleh Agus Setiawan selaku Direktur dan (Pjs.) Presiden Direktur Avrist Assurance (AVRASS), Aldi Rinaldi selaku Direktur Avrist Assurance (AVRASS), Dwi Wahyuni selaku Direktur Utama Avrist General Insurance (AGI), Agus Sugianto selaku Direktur Avrist Asset Management (AVRAM), dan Firmansyah selaku Ketua Pengurus DPLK Avrist.
Melalui langkah ini, nasabah dapat mengakses rangkaian layanan secara lebih terintegrasi, mulai dari asuransi jiwa dan kesehatan dari Avrist Assurance (AVRASS), perlindungan menyeluruh dengan beragam solusi asuransi umum dari Avrist General Insurance (AGI), pengelolaan investasi oleh Avrist Asset Management, hingga perencanaan dana pensiun melalui DPLK Avrist, seluruhnya berjalan dalam satu semangat layanan yang sama.\
One Avrist Synergy tidak hanya lahir dari semangat kolaborasi, tetapi juga langkah strategis untuk menjawab dinamika dan tantangan industri yang terus berkembang.
Melalui sinergi ini, Avrist Group berkomitmen untuk bertransformasi dengan menghadirkan solusi keuangan terpadu, meningkatkan nilai dan loyalitas nasabah, mendorong pertumbuhan pendapatan melalui bundling layanan, serta mencapai efisiensi biaya melalui berbagi layanan dan infrastruktur.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari komitmen yang mulai dibangun sejak Avrist Group Financial Forum pada Februari 2026, ketika seluruh entitas Avrist Group sepakat mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Aldi Rinaldi, Direktur Avrist Assurance (AVRASS), menyampaikan bahwa kolaborasi merupakan motor penggerak utama yang memungkinkan Avrist Group tetap relevan, adaptif, dan mampu merespons kebutuhan nasabah secara lebih komprehensif.
“One Avrist Synergy bukan sekedar menyatukan perusahaan, tetapi menyatukan kekuatan, kompetensi, dan inovasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Tujuan akhirnya adalah membangun One Avrist Ecosystem yang kuat sehingga dapat menciptakan nilai yang lebih besar bagi seluruh stakeholder, serta membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi nasabah kami.’’ tutup Aldi.
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