Rupiah Perkasa ke Rp 17.694 per Dolar AS, ini Pemicunya

JawaPos.com - Nilai tukar mata uang rupiah menguat signifikan pada perdagangan Jumat (21/8). Berdasarkan data perdagangan pasar spot, rupiah ditutup menguat 0,30 persen ke level Rp 17.694 per dolar Amerika Serikat (AS). Posisi tersebut lebih baik dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp 17.748 per dolar AS.

Pada perdagangan pagi, rupiah juga sempat menunjukkan penguatan. Pukul 09.20 WIB, mata uang Garuda berada di level Rp 17.710 per dolar AS atau menguat 0,21 persen dibandingkan penutupan sehari sebelumnya.

Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan rupiah ditutup menguat terhadap dolar AS. Penguatan tersebut didukung penurunan indeks dolar AS yang berada di level terendah dalam beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, pelemahan indeks dolar terjadi seiring rencana pembelian kembali obligasi oleh Departemen Keuangan AS.

“Rupiah ditutup menguat terhadap dolar AS. Penguatan rupiah didukung oleh peurunan pada indeks dolar yang berada di level terendah dalam beberapa bulan seiring rencana pembelian kembali obligasi oleh Departemen Keuangan AS,” ujar Lukman saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (21/8).

Lukman mengatakan, penguatan rupiah masih tertahan oleh sentimen dari dalam negeri. Data terbaru menunjukkan defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal II 2026 mencapai level tertinggi.

“Namun, penguatan rupiah tertahan setelah data terbaru menunjukkan defisit transaksi berjalan Q2 mencapai rekor tertinggi,” ucapnya.