Bank Indonesia Pertahankan BI-Rate di Level 5,75 Persen, Fokus Stabilkan Rupiah

JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,75 persen setelah sebelumnya naik signifikan dalam kurun waktu satu bulan hingga 100 basis poin.
Adapun keputusan untuk menjaga BI-Rate di level 5,75 persen diputuskan usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 21 dan 22 Juli 2026.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan BI memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah.
“Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen,” ujar Perry dalam konferensi pers, Rabu (22/7).
Selain menahan suku bunga BI-Rate, BI juga menahan suku bunga deposit facility pada level 4,75 persen, dan suku bunga lending facility di level 6,50 persen.
Perry mengatakan, selain memperkuat stanbilitas nilai tukar rupiah. BI juga meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan.
“Keputusan BI-Rate dan kebijakan lain dimaksud merupakan bagian terintegrasi dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang tetap konsisten untuk semakin memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global,” ujarnya.
Lanjutnya, keputusan tersebut juga ntuk mempertahankan inflasi pada tahun 2026 dan 2027 berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan Pemerintah. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan.
Perry mengatakan, Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
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