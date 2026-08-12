IHSG Diprediksi Bangkit, MNC Sekuritas Cermati AMRT, EMAS, HRUM, dan ICBP

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan menguat pada perdagangan Rabu (12/8), setelah ditutup terkoreksi sebesar 1,53 persen ke level 6,267 pada perdagangan Selasa (11/8).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave v dari wave (c) dari wave [iv], dengan begitu IHSG berpeluang menguat dengan target 6,440-6,544. Namun, MNC Sekuritas memperingatkan adanya worst case (merah), IHSG sudah menyelesaikan wave (a) pada pola diagonal dan rawan terkoreksi ke rentang 5,890-6,192 untuk membentuk wave (b).

Adapun level support IHSG berada di 6,319, 6,021. Sementara itu, level resistance berada di 6,454 dan 6,599.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan hari ini, yakni PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS), PT Harum Energy Tbk (HRUM), dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness untuk saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT). Saham AMRT menguat 0,72 persen ke level 1.395, namun masih didominasi oleh tekanan jual. Meski demikian, pergerakan AMRT masih mampu bertahan di atas cluster MA20 dan MA60. MNC Sekuritas memperkirakan posisi AMRT saat ini sedang berada pada bagian dari wave [y] dari wave B.

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 1.265-1.315, dengan target harga 1.440 hingga 1.590 dan stop loss di bawah 1.220.

Sementara itu, saham PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham EMAS menguat 0,33 persen ke level 7.650 dan disertai dengan munculnya tekanan jual.

Selama EMAS masih mampu bertahan di atas level 7.375 sebagai area stop loss, MNC Sekuritas memperkirakan posisi EMAS saat ini sedang berada pada bagian dari wave 5 dari wave (3) pada label hitam.