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Djati Waluyo
Selasa, 11 Agustus 2026 | 16.28 WIB

IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini, Intip Rekomendasi Saham DSSA, ESSA, HRTA, dan WIFI

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan menguat pada perdagangan Selasa (11/8), setelah ditutup terkoreksi sebesar 0,69 persen ke level 6,365 pada perdagangan Senin (10/8).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave v dari wave (c) dari wave [iv], hal tersebut berarti IHSG berpeluang menguat dengan target 6,440-6,544. Meski begitu, perlu dicermati kembali akan adanya potensi lanjutan koreksi dalam jangka pendek ke rentang 6,308-6,360.

Adapun level support IHSG berada di 6,319, 6,021. Sementara itu, level resistance berada di 6,454 dan 6,599.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan hari ini, yakni PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA), PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness untuk saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). Saham DSSA menguat 1,03 persen ke level 985 dan masih didominasi oleh volume pembelian meskipun cenderung mengecil. MNC Sekuritas memperkirakan posisi DSSA saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave C.

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 940-970, dengan target harga 1.100 hingga 1.195 dan stop loss di bawah 905.

Sementara itu, saham PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) juga direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham ESSA menguat 7,87 persen ke level 685 dan disertai dengan peningkatan volume pembelian, namun penguatannya masih tertahan oleh MA200. MNC Sekuritas memperkirakan posisi ESSA saat ini sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [b].

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 650-680, dengan target harga 700 hingga 730 dan stop loss di bawah 640.

Untuk saham PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Trading Buy. Saham HRTA menguat 2,33 persen ke level 2.200 dan masih didominasi oleh volume pembelian. MNC Sekuritas memperkirakan posisi HRTA saat ini sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [c].

Investor dapat melakukan Trading Buy pada kisaran 2.150-2.200, dengan target harga 2.290 hingga 2.380 dan stop loss di bawah 2.080.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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