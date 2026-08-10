Tantangan Destry Damayanti jadi Gubernur BI: Jaga Rupiah dan Independensi

Destry Damayanti, calon Gubernur BI. (Istimewa)
JawaPos.com - Kalangan ekonom merespons positif pencalonan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ada dua tantangan besar yang menanti destry bila ia mulus menjadi Gubernur BI.
Ekonom INDEF M. Rizal Taufikurahman menilai Destry memiliki modal pengalaman karena bukan figur baru di internal BI.
Destry telah menjabat Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019 dan kembali ditetapkan untuk kedua kali pada periode 2024–2029.
Pencalonan Destry dinilai memberikan sinyal kontinuitas kebijakan sekaligus mengurangi ketidakpastian dalam proses transisi kepemimpinan bank sentral.
"Karena itu, dari perspektif pasar, kelebihannya adalah familiarity, pengalaman, dan relatif kecilnya risiko perubahan arah kebijakan secara mendadak. Respons awal pasar juga cenderung positif, termasuk penguatan rupiah setelah kepastian pencalonannya muncul," kata Rizal kepada JawaPos.com, Senin (10/8).
Meski demikian, lanjut Rizal, tantangan Destry justru jauh lebih besar setelah menjadi calon tunggal.
Menurut dia, persoalan utama BI ke depan bukan sekadar menjaga inflasi, tetapi bagaimana menjaga rupiah di tengah volatilitas global, mengelola likuiditas agar mendukung sektor riil, sekaligus menghadapi ekspektasi pemerintah agar kebijakan moneter lebih aktif menopang pertumbuhan.
"Di sinilah ujian independensinya. Koordinasi fiskal-moneter memang diperlukan, tetapi BI tidak boleh bergeser menjadi instrumen untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan fiskal atau mengejar target pertumbuhan jangka pendek," ungkapnya.
Terlebih, DPR sendiri juga menekankan bahwa Gubernur BI berikutnya harus mampu menjaga independensi sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar.
"Jadi, Destry memiliki modal pengalaman dan memahami mesin kebijakan BI, tetapi itu belum otomatis menjawab seluruh persoalan institusional BI," kata dia.
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