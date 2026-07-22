Asuransi Syariah Punya Potensi Besar tapi Penetrasi Masih di Bawah 1 Persen

JawaPos.com - Penetrasi asuransi syariah di Indonesia masih berada di bawah 1 persen. Kondisi ini menunjukkan potensi pertumbuhan industri perlindungan berbasis syariah masih sangat besar.

Pelaku industri didorong untuk memperluas literasi, inklusi, serta akses masyarakat terhadap produk asuransi syariah.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Syariah, Vivin Arbianti Gautama, menilai rendahnya penetrasi asuransi syariah menjadi peluang untuk memperluas jangkauan perlindungan kepada lebih banyak keluarga Indonesia.

Pelaku usaha di industri asuransi syariah dapat memperkuat ekosistem perlindungan syariah melalui inovasi layanan, pengembangan produk, hingga perluasan literasi keuangan syariah.

"Dengan penetrasi asuransi syariah yang masih di bawah 1 persen, ruang pertumbuhan masih sangat luas," ujar Vivin di Jakarta, Rabu (22/7).

Menurut dia, penguatan layanan bisa dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, termasuk proses klaim yang lebih cepat dengan dukungan kecerdasan buatan (AI) serta pengembangan platform digital.

Selain itu, perusahaan juga dapat memperluas distribusi produk yang dinilai relevan dan terjangkau melalui penguatan kemitraan bancassurance dengan perbankan serta peningkatan kualitas tenaga pemasar.

Adapun prospek pertumbuhan industri asuransi syariah turut tercermin dari kinerja bisnis perusahaan pada kuartal I 2026. Prudential Syariah mencatat total pendapatan kontribusi sebesar Rp 1,05 triliun, sementara total aset tumbuh 19 persen secara tahunan menjadi Rp 8 triliun.