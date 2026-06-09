OJK Catat Aset Industri Asuransi Sentuh Rp 1.202 Triliun, Pertumbuhan Dana Pensiun Melambat

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Istimewa)
JawaPos.com - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan total aset industri asuransi mencapai Rp 1,2 kuadriliun pada April 2026, tumbuh sebesar 3,39 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Aset industri asuransi pada April 2026 mencapai Rp 1.202,16 triliun atau naik 3,39 persen year-on-year,” ujar Ogi Prastomiyono, dikutip Senin (8/6).
Ia menuturkan, angka tersebut terdiri dari aset asuransi komersil sebesar Rp 984,20 triliun, naik 4,65 persen yoy, serta aset asuransi nonkomersil senilai Rp 217,96 triliun, terkontraksi 1,95 persen yoy.
Menilik kinerja asuransi komersil secara lebih detail, Ogi mengatakan pendapatan premi sektor tersebut mencapai Rp 116,01 triliun per April 2026, menurun tipis 0,36 persen yoy
Capaian tersebut terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 3,28 persen yoy menjadi Rp 62,58 triliun serta premi asuransi umum dan reasuransi yang terkontraksi sebesar 4,32 persen yoy menjadi Rp 53,43 triliun.
Secara agregat, kedua sektor tersebut masing-masing mencatatkan Risk Based Capital (RBC) sebesar 476,11 persen dan 311,74 persen, di atas ambang batas (threshold) sebesar 120 persen.
Sementara pada industri dana pensiun, total aset tumbuh sebesar 6,12 persen yoy menjadi Rp 1,69 kuadriliun per April 2026. Namun, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pada Maret 2026 sebesar 10,54 persen yoy.
Angka tersebut terdiri dari aset program pensiun sukarela senilai Rp 410,14 triliun, atau naik 5,63 persen yoy, serta aset program pensiun wajib yang melonjak 10,13 persen yoy menjadi Rp1,28 kuadriliun.
Kondisi berbeda terjadi pada industri penjaminan nasional yang mengalami penurunan nilai aset sebesar 1,28 persen yoy pada April 2026. Pada Maret 2026, industri penjaminan masih tercatat tumbuh 0,77 persen yoy.
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