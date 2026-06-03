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Nanda Prayoga
Kamis, 4 Juni 2026 | 05.49 WIB

Rahasia Asuransi Astra Bertahan 70 Tahun di Industri Dinamis

Media Conference Kick Off #TujuhDekadeAsuransiAstra yang digelar di POM Hall, lantai 25 Arumaya Financial Center, Jakarta, Rabu (3/6). (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Media Conference Kick Off #TujuhDekadeAsuransiAstra yang digelar di POM Hall, lantai 25 Arumaya Financial Center, Jakarta, Rabu (3/6). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menjelang peringatan hari jadinya yang ke-70 pada 12 September 2026, Asuransi Astra mengawali rangkaian perayaan dengan mengangkat tema “7 Dekade Asuransi Astra: Menjaga Kepercayaan, Memberikan Ketenangan.”

President Director Maximiliaan Agatisianus menuturkan bahwa keberhasilan perusahaan bertahan hingga tujuh dekade merupakan hasil dukungan berbagai pihak, mulai dari pelanggan, mitra usaha, hingga para pemangku kepentingan.

“Tujuh dekade tentu bukan waktu yang singkat dan kami telah melalui berbagai siklus serta fase pertumbuhan,” ujar Maximiliaan dalam Media Conference Kick Off #TujuhDekadeAsuransiAstra yang digelar di POM Hall, lantai 25 Arumaya Financial Center, Jakarta, Rabu (3/6).

Ia menjelaskan bahwa perjalanan perusahaan mengalami percepatan perkembangan setelah bergabung dalam ekosistem Astra. Pada masa tersebut, fokus utama diarahkan pada pembentukan tata kelola yang kuat, pembangunan organisasi yang solid, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Memasuki tahap berikutnya, perusahaan mulai memperluas skala bisnis dengan memperkuat sektor asuransi kendaraan bermotor. Produk Garda Oto kemudian berkembang menjadi salah satu pilar utama bisnis dan hingga kini masih menjadi pemain dominan di pasar asuransi kendaraan bermotor nasional.

Tak berhenti di segmen otomotif, Asuransi Astra juga mengembangkan lini usaha ke berbagai sektor lain, termasuk perlindungan komersial, aset dan properti, alat berat, hingga asuransi kesehatan. Strategi diversifikasi tersebut dinilai menjadi faktor penting yang membantu perusahaan menjaga stabilitas di tengah perubahan kondisi industri.

“Diversifikasi menjadi langkah penting agar perusahaan tetap relevan. Ketika industri kendaraan bermotor mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir, portofolio bisnis yang beragam membuat kami tetap resilient,” kata Maximiliaan.

Selain memperkuat portofolio bisnis, perusahaan juga menaruh perhatian besar pada pengembangan talenta. Upaya regenerasi serta peningkatan kompetensi karyawan terus dilakukan agar mampu mengikuti perubahan dan kebutuhan industri asuransi yang semakin dinamis.

Menurut Maximiliaan, kemampuan berinovasi menjadi salah satu faktor yang menjaga eksistensi perusahaan selama puluhan tahun. Berbagai pembaruan terus dilakukan, baik pada layanan asuransi kendaraan maupun kesehatan, agar tetap selaras dengan perkembangan teknologi serta ekspektasi pelanggan yang terus berubah.

Editor: Estu Suryowati
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