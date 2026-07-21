IHSG Diprediksi Lanjut Menguat Terbatas, Cek Level Resistance dan Support Hari Ini

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan kembali melanjutkan penguatannya pada perdagangan Selasa (21/7), setelah ditutup menguat sebesar 0,91 persen ke level 6,231 pada perdagangan Senin (20/7).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG edang berada pada akhir wave (c) dari wave [iv] sehingga penguatannya akan relatif terbatas untuk menguji area 6,264 dan rawan koreksi ke rentang 5,747-5,935. Pada label biru, apabila IHSG mampu break 6,377 maka IHSG akan menguji 6,450-6,545.

Adapun level support IHSG berada di 6,111, 5,839. Sementara itu, level resistance berada di 6,286 dan 6,599.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati, yakni PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), dan PT Nex Ventures Tbk (XNVE).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness untuk AMMN. Saham AMMN diperkirakan akan menguat 1,78 persen ke level 4.010 dan masih didominasi oleh peningkatan volume pembelian. Saat ini, posisi AMMN diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [c].

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 3.690-3.860 dengan target harga 4.320 hingga 4.600 dan stop loss di bawah 3.560.

Sementara itu, saham BIPI direkomendasikan Trading Buy. Saham BIPI diproyeksikan akan menguat 9,15 persen ke level 155 dan disertai peningkatan volume pembelian. Selama saham ini masih mampu bertahan di atas level 145 sebagai batas stop loss, BIPI diperkirakan sedang berada pada awal wave [v] dari wave A.

Investor dapat melakukan Trading Buy pada kisaran 147-152 dengan target harga 164 hingga 170 dan stop loss di bawah 145.