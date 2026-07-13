Analisis IHSG 13 Juli 2026: Berpotensi Menguat, Intip Saham Pilihan MNC Sekuritas

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpeluang melanjutkan penguatannya pada perdagangan Senin (13/7), setelah ditutup menguat tipis sebesar 0,20 persen ke level 5,942 pada perdagangan Jumat (10/7).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave b dari wave (b) dari wave [iv] pada skenario hitam. Dengan demikian, IHSG masih berpotensi melanjutkan penguatan untuk menguji area 6,083 hingga 6,203. Namun, investor diminta mewaspadai potensi koreksi pada rentang 5,752 hingga 5,797.

Adapun level support IHSG berada di 5,486 dan 5,317. Sementara itu, level resistance berada di 6,007 dan 6,286.

MNC Sekuritas juga memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati, yakni PT Archi Indonesia Tbk (ARCI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), dan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG).

Untuk saham ARCI, MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness. Saham ARCI diperkirakan akan menguat 4,71 persen ke level 1.000 dan masih didominasi volume pembelian yang meningkat. Pergerakannya juga telah berhasil menembus level MA20.

Selama mampu bertahan di atas level 920 sebagai batas stop loss, posisi ARCI diperkirakan sedang berada pada awal wave 3 dari wave (C).

Investor disarankan melakukan Buy on Weakness pada kisaran 970–995, dengan target harga 1.115 hingga 1.225, serta menerapkan stop loss di bawah level 920.

Sementara itu, Saham BMRI diperkirakan akan menguat 0,99 persen ke level 4.080 dan masih didominasi volume pembelian, meskipun pergerakannya masih berada di bawah MA20. MNC Sekuritas memperkirakan posisi BMRI saat ini sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave B.