Jangan Puas Dulu Masih 'Emerging Market', Analis Mirae Asset Sebut MSCI Beri Sinyal Penting untuk Pasar Modal Indonesia

Karyawan berada di depan layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan hasil review Morgan Stanley Capital International (MSCI) Market Classification Review merupakan alarm keras bagi panggung pasar modal Indonesia.
Adapun, dalam laporan terbarunya MSCI, terdapat sejumlah catatan diberikan bagi Indonesia yang berhasil mempertahankan posisi pada negara Emerging Market.
Nafan mengatakan, sorotan utama MSCI terhadap pasar di Indonesia adalah mengenai masih tingginya High Shareholding Concentration (HSC) atau saham yang dikuasai oleh segelintir pihak.
"Kemudian transparansi nilai free flow yang real, dan keterbatasan arus informasi dalam bahasa Inggris bagi investor global. Hal ini merupakan alarm keras bahwa panggung pasar modal kita," ujar Nafan kepada JawaPos.com, Rabu (24/6).
Menurutnya, hal tersebut membuat pemerintah ataupun stakeholder terkait harus segera mengambil tindakan untuk membersihkan atau menata ulang regulasi yang ada di pasar saham Indonesia untuk membuatnya lebih akuntabel.
Nafan menjelaskan, dampak dari beberapa catatan yang diberikan oleh MSCI terhadap pasar saham di Indonesia salah satunya adalah terkait dengan tekanan jual dari investor global bagi sejumlah saham.
"Karena memang saya akui di sini berkaitan dengan tekanan jual jangka pendek," ujarnya.
Lanjutnya, penghapusan sejumlah emiten dalam indeks MSCI juga memicu aksi rebalancing di pasar saham Indonesia. Pasalnya, mayoritas investor global mengacu pada MSCI Global Standart Indeks.
Nafan mengatakan, kondisi tersebut membuat sejumlah investor melakukan penyesuaian terhadap portofolionya.
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia