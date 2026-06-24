Jangan Puas Dulu Masih 'Emerging Market', Analis Mirae Asset Sebut MSCI Beri Sinyal Penting untuk Pasar Modal Indonesia

JawaPos.com - Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan hasil review Morgan Stanley Capital International (MSCI) Market Classification Review merupakan alarm keras bagi panggung pasar modal Indonesia.

Adapun, dalam laporan terbarunya MSCI, terdapat sejumlah catatan diberikan bagi Indonesia yang berhasil mempertahankan posisi pada negara Emerging Market.

Nafan mengatakan, sorotan utama MSCI terhadap pasar di Indonesia adalah mengenai masih tingginya High Shareholding Concentration (HSC) atau saham yang dikuasai oleh segelintir pihak.

"Kemudian transparansi nilai free flow yang real, dan keterbatasan arus informasi dalam bahasa Inggris bagi investor global. Hal ini merupakan alarm keras bahwa panggung pasar modal kita," ujar Nafan kepada JawaPos.com, Rabu (24/6).

Menurutnya, hal tersebut membuat pemerintah ataupun stakeholder terkait harus segera mengambil tindakan untuk membersihkan atau menata ulang regulasi yang ada di pasar saham Indonesia untuk membuatnya lebih akuntabel.

Nafan menjelaskan, dampak dari beberapa catatan yang diberikan oleh MSCI terhadap pasar saham di Indonesia salah satunya adalah terkait dengan tekanan jual dari investor global bagi sejumlah saham.

"Karena memang saya akui di sini berkaitan dengan tekanan jual jangka pendek," ujarnya.

Lanjutnya, penghapusan sejumlah emiten dalam indeks MSCI juga memicu aksi rebalancing di pasar saham Indonesia. Pasalnya, mayoritas investor global mengacu pada MSCI Global Standart Indeks.