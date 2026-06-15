Rupiah Diprediksi Kembali Melemah, Apa Penyebabnya?

JawaPos.com - Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS diperkirakan akan bergerak fluktuatif. Rupiah berpotensi ditutup melemah pada perdagangan Senin (15/6) setelah menguat 128 poin Jumat (12/6) ke Rp 17.860 per Dollar AS.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS akan fluktuatif. Kondisi ini dipengaruhi sentimen negatif dan positif dari sisi eksternal dan internal.

"Untuk perdagangan (12/6) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 17.980 - Rp 18.030," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Senin (15/6).

Ia menjelaskan sentimen yang mempengaruhi Rupiah di antaranya konflik geopolitik Timur Tengah. Lalu rilis data harga konsumen Amerika Serikat (AS) naik 4,2 persen Mei lalu, tertinggi dalam tiga tahun terakhir, juga mempengaruhi pergerakan Rupiah terhadap Dollar AS.

Ibrahim mengatakan beberapa data terbaru perekonomian AS menimbulkan kekhawatiran inflasi tetap tinggi di negeri Paman Sam.

"Data tersebut mendorong para pedagang untuk meningkatkan taruhan bahwa Federal Reserve dapat melanjutkan pengetatan kebijakan akhir tahun ini, dengan pasar memperkirakan sekitar 60% kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan Desember," ucapnya.

Selain faktor eksternal, pergerakan Rupiah juga dipengaruhi faktor internal. Ibrahim mengatakan Bank Dunia (World Bank) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,0% pada 2026.

Proyeksi terbaru ini lebih tinggi dibandingkan estimasi lembaga tersebut pada April lalu. Saat itu, laju produk domestik bruto dipatok di level 4,7%.