Memilih Potfolio Investasi Minim Risiko di Tengah Ketidakpastian Global

JawaPos.com - Ketidakpastian masih membayangi perekonomian dunia, tak terkecuali di Indonesia. Tekanan perekonomian akibat tensi geopolitik global, arah kebijakan suku bunga bank sentral hingga fluktuasi pasar keuangan internasional masih membayangi dan berpotensi menekan perekonomian.

Kondisi ini mendorong investor lebih berhati-hati dalam mengelola aset dan menyesuaikan strategi investasi dengan profil risiko masing-masing. Di tengah situasi tersebut, pendekatan investasi yang seimbang menjadi semakin penting. Tidak sedikit investor yang mulai menempatkan aspek perlindungan modal dan kestabilan hasil sebagai prioritas, tanpa mengabaikan peluang pertumbuhan jangka panjang.

Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik berbeda. Saham, misalnya, menawarkan potensi pertumbuhan yang menarik dalam jangka panjang, namun memiliki volatilitas yang relatif tinggi sehingga lebih cocok bagi investor dengan toleransi risiko menengah hingga agresif. Pergerakannya juga sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar, kinerja emiten, serta kondisi makroekonomi.

Sementara instrumen potfolio emas kerap dipandang sebagai aset lindung nilai (safe haven) saat ketidakpastian meningkat. Meski demikian, harga emas tetap dapat berfluktuasi mengikuti pergerakan dolar AS, inflasi, maupun arah suku bunga global.

Instrumen ini umumnya dipilih oleh investor yang menginginkan diversifikasi dan perlindungan nilai dalam jangka menengah hingga panjang. Di sisi lain, aset kripto menawarkan potensi imbal hasil tinggi, tetapi disertai volatilitas yang ekstrem. Karena itu, instrumen ini cenderung lebih sesuai bagi investor dengan profil risiko agresif dan pemahaman pasar yang memadai.

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​Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses keuangan yang praktis, produk deposito BPR kini juga dapat dijangkau melalui kanal digital. Salah satunya melalui platform seperti Komunal yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai pilihan BPR di Indonesia.

Dalam kondisi pasar yang dinamis, para ekonom kerap menekankan pentingnya diversifikasi agar portofolio tidak bergantung pada satu jenis aset saja. Kombinasi instrumen pertumbuhan (growth asset) dan instrumen defensif (defensive asset) dinilai dapat membantu investor menjaga keseimbangan antara peluang imbal hasil (return) dan pengelolaan risiko.

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​R. Anggoro Putro Wibowo, Senior Marketing Manager DepositoBPR by Komunal, menilai bahwa masyarakat kini makin mempertimbangkan instrumen yang tidak hanya aman, tetapi juga mudah diakses secara digital.