IPOT Buka Akses Antrian Order Saham, Investor Pasar Modal Bisa Pantau Perdagangan Real Time

JawaPos.com - Mengecek langsung antrian order saham secara real time bagi investor yang melakukan transaksi saham menjadi kebutuhan yang sangat penting. Apalagi di tengah volatilitas pasar saham Indonesia yang terus meningkat sepanjang awal 2026 ini.

Chief Marketing Officer (CMO) PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Sergio Ticoalu mengatakan IPOT memberikan akses secara gratis kepada investor untuk melihat posisi permintaan dan penawaran (bid offer) saat melakukan transasi saham tidak hanya kepada member IPOT, tetapi kepada seluruh investor yang berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Keputusan ini lahir dari satu kesadaran IPOT yang sederhana namun mendasar diaman investor retail Indonesia tidak kalah karena tidak pintar. Mereka kalah karena tidak punya akses ke alat dan teknologi real time yang benar.

“IPOT memahami bahwa tidak semua investor bebas berpindah sekuritas dengan mudah, ada rekening yang sudah aktif, ada portofolio yang sedang terbuka, ada saham yang masih dipegang. Memaksa mereka pindah bukan solusi yang adil. Maka solusinya adalah: bawa infrastruktur IPOT kepada mereka, bukan paksa mereka datang ke IPOT.”

Investor banyak yang terbiasa membuat keputusan beli dan jual berdasarkan broker summary, data yang sudah terlambat hingga 16 jam, sementara Smart Money bergerak berdasarkan realita yang terjadi saat ini juga.

“Dan penyebabnya bukan kurangnya kemampuan investor. Penyebabnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di sekuritas tempat mereka bergabung yang tidak dapat menghadirkan teknologi trading dengan fitur real time,” ungkap Ticoalu.

Akibatnya tak sedikit investor masuk di puncak, keluar di dasar bukan karena salah analisa, tetapi karena salah infrastruktur.

Ia menambahkan IPOT merelakan infrastruktur teknologi kelas institusinya yang dibangun dengan investasi besar dan telah melayani dana kelolaan sebesar Rp312 Triliun untuk diakses secara gratis oleh siapa pun yang membutuhkan.

Live Orderbook secara real time, Antrean Order, LADI, HAKA/HAKI Hit Action, AI Live, adalah fitur yang saat ini hanya tersedia di ekosistem IPOT di Indonesia.