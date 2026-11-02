Bintang Cruel Intentions Selma Blair Angkat Bicara Usai Tersandung Kasus di Pesawat

Selma Blair (Deadline)

JawaPos.com - Bintang Cruel Intentions, Selma Blair, angkat bicara setelah terlibat insiden penerbangan yang berujung pada penangkapannya di Bandara Internasional John F. Kennedy (JFK), New York.

Selma Blair menyampaikan permintaan maaf melalui sebuah video yang diunggah ke Instagram pada 30 Oktober 2026.

Dalam rekaman emosional itu, ia mengaku menyesal karena baru bisa memberikan penjelasan secara langsung setelah beberapa minggu memilih diam.

Selma mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah memiliki niat untuk menyakiti ataupun menakut-nakuti siapa pun.

Ia juga menyampaikan penyesalan kepada orang-orang yang merasa kecewa, terluka, maupun ketakutan akibat kejadian tersebut.

Selma menjelaskan bahwa selama ini dirinya belum memberikan komentar karena tim pengacaranya meminta agar ia tidak membicarakan insiden yang masih berkaitan dengan proses hukum.

Ia pun menghargai dukungan dan perhatian yang diberikan para penggemar selama masa sulit tersebut.

Insiden itu terjadi pada 11 Oktober 2026 ketika Selma berada dalam penerbangan Delta Air Lines nomor 938 dari Los Angeles menuju New York.

Setelah pesawat mendarat di Bandara JFK, petugas kepolisian menerima laporan mengenai penumpang yang diduga melakukan tindakan kekerasan.

Dua awak kabin dilaporkan mengalami cedera, bahkan salah satunya harus mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit.

Berdasarkan laporan aparat, Selma kemudian diamankan dan dibawa untuk menjalani pemeriksaan medis.

Permasalahan berlanjut ketika Selma diduga melakukan kekerasan terhadap seorang petugas kepolisian dan perawat saat proses penanganan medis.

Ia kemudian menghadapi dua dakwaan penyerangan tingkat dua di pengadilan Queens, New York.