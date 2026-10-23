Tom Skerritt, Bintang Top Gun dan Alien Tutup Usia

Aktor senior Tom Skerritt meninggal dunia. (Hollywood Reporter)
JawaPos.com - Aktor senior Hollywood Tom Skerritt, yang dikenal melalui film Top Gun, Alien, dan _M_A_S_H*, meninggal dunia pada usia 93 tahun. Bintang yang juga meraih penghargaan Emmy lewat serial televisi Picket Fences tersebut mengembuskan napas terakhir di Seattle pada Rabu.
Kabar meninggalnya Tom Skerritt diinformasikan pihak keluarga. Menurutnya, sang aktor meninggal akibat sebab alami, sebagaimana dilansir dari Hollywood Reporter.
Kepergian Skerritt menutup perjalanan panjangnya sebagai seorang aktor yang berkarier selama lebih dari enam dekade. Ia dikenal kerap memerankan karakter berwibawa, mulai dari perwira militer, penegak hukum hingga sosok ayah yang menjadi pusat keluarga.
Namun, kiprah Skerritt tidak terbatas pada dunia akting. Sepanjang hidupnya, ia juga aktif mendukung pendidikan perfilman, membantu para veteran menghadapi persoalan kesehatan mental, dan ikut terlibat dalam pelestarian lingkungan.
Dalam pernyataan yang disampaikan pihak keluarga, Skerritt dikenang bukan hanya karena pencapaiannya di industri hiburan, melainkan juga karena kepribadian dan kepeduliannya terhadap sesama.
“Kami sangat sedih atas kehilangannya,” kata keluarga Skerritt. Mereka mengenang almarhum sebagai sosok yang memiliki selera humor, rasa ingin tahu, kebijaksanaan, kemurahan hati, serta kecintaan terhadap kreativitas dan cerita.
Nama Tom Skerritt mulai mendapat perhatian luas setelah tampil dalam film komedi perang _M_A_S_H* yang dirilis pada 1970. Dalam film garapan Robert Altman tersebut, ia memerankan Duke Forrest, seorang ahli bedah militer yang bertugas merawat tentara Amerika Serikat selama Perang Korea.
Film yang menyindir kehidupan militer dan aturan institusional itu menjadi salah satu karya populer pada masanya. Kesuksesannya turut melahirkan serial televisi berjudul sama, meskipun karakter Duke Forrest yang dimainkan Skerritt tidak ikut diadaptasi ke versi layar kaca.
Bagi Skerritt, pengalaman bekerja dengan Altman menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan profesionalnya. Sang sutradara memberinya ruang untuk mengeksplorasi karakter dan mengambil risiko dalam berakting.
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