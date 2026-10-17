Sylvester Stallone Ungkap Alasan Dirinya Harus Terus Bekerja dan Belum Bisa Pensiun

JawaPos.com – Sylvester Stallone mengungkapkan bahwa dirinya belum bisa pensiun karena harus menyiapkan biaya pernikahan putrinya, Sophia Stallone.

Dilansir dari laman People pada Jum’at (16/10), Pernyataan tersebut disampaikan aktor berusia 80 tahun itu saat tampil dalam acara Live with Kelly and Mark pada 13 Oktober, ketika ia ditanya mengenai kontribusi finansial untuk pernikahan sang putri.

Dengan nada bercanda yang kemudian ditegaskannya secara serius, bintang Rocky dan Tulsa King itu mengatakan bahwa dirinya masih harus terus bekerja demi memenuhi kebutuhan tersebut.

Sophia, yang kini berusia 30 tahun, mengumumkan pertunangannya dengan Michael Sheehan pada 28 Agustus melalui unggahan Instagram yang menampilkan momen lamaran romantis mereka.

Stallone menyebut calon menantunya sebagai pria yang hebat dan mengungkapkan bahwa Sheehan telah meminta restunya sebelum melamar Sophia.

Stallone juga melontarkan sejumlah candaan bersama pembawa acara mengenai keberanian Sheehan, termasuk menyinggung dialog ikonis dari film Rocky II saat membahas pernikahan.

Stallone menikah dengan Jennifer Flavin sejak 1997 dan dikaruniai tiga putri, yaitu Sophia, Sistine, dan Scarlet, sementara ia juga memiliki dua putra dari pernikahan sebelumnya dengan Sasha Czack.

Flavin pernah mengungkapkan bahwa Sophia memiliki ikatan istimewa dengan ayahnya karena keduanya mempunyai pola pikir dan gerak tubuh yang serupa.