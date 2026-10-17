Sylvester Stallone Ungkap Alasan Dirinya Harus Terus Bekerja dan Belum Bisa Pensiun

Sylvester Stallone (Instagram @officialslystallone)
JawaPos.com – Sylvester Stallone mengungkapkan bahwa dirinya belum bisa pensiun karena harus menyiapkan biaya pernikahan putrinya, Sophia Stallone.
Dilansir dari laman People pada Jum’at (16/10), Pernyataan tersebut disampaikan aktor berusia 80 tahun itu saat tampil dalam acara Live with Kelly and Mark pada 13 Oktober, ketika ia ditanya mengenai kontribusi finansial untuk pernikahan sang putri.
Dengan nada bercanda yang kemudian ditegaskannya secara serius, bintang Rocky dan Tulsa King itu mengatakan bahwa dirinya masih harus terus bekerja demi memenuhi kebutuhan tersebut.
Sophia, yang kini berusia 30 tahun, mengumumkan pertunangannya dengan Michael Sheehan pada 28 Agustus melalui unggahan Instagram yang menampilkan momen lamaran romantis mereka.
Stallone menyebut calon menantunya sebagai pria yang hebat dan mengungkapkan bahwa Sheehan telah meminta restunya sebelum melamar Sophia.
Stallone juga melontarkan sejumlah candaan bersama pembawa acara mengenai keberanian Sheehan, termasuk menyinggung dialog ikonis dari film Rocky II saat membahas pernikahan.
Stallone menikah dengan Jennifer Flavin sejak 1997 dan dikaruniai tiga putri, yaitu Sophia, Sistine, dan Scarlet, sementara ia juga memiliki dua putra dari pernikahan sebelumnya dengan Sasha Czack.
Flavin pernah mengungkapkan bahwa Sophia memiliki ikatan istimewa dengan ayahnya karena keduanya mempunyai pola pikir dan gerak tubuh yang serupa.
Kedekatan tersebut membuat persiapan pernikahan Sophia menjadi momen penting bagi Stallone, yang mengaku harus terus bekerja dan belum dapat menikmati masa pensiun.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022