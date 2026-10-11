15 Tahun Pernikahan, Daniel Mananta: Menikmati Banget

JawaPos.com - Presenter Daniel Mananta sudah sekitar 15 tahun menjalani kehidupan rumah tangga bersama sang istri, Viola Maria. Ia mengaku mengalami banyak perubahan dalam diri setelah menikah.

Bagi Daniel, pernikahan bukan sekadar perjalanan bersama pasangan, tetapi juga proses panjang untuk belajar menjadi pribadi yang lebih sabar, mudah memaafkan, dan tidak selalu mengutamakan ego sendiri.

Daniel mengungkapkan hal tersebut setelah merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-15 bersama Viola. Ia mengaku menikmati perjalanan rumah tangga dan sama sekali tidak menyesali telah membuat keputusan besar dengan menikah.

"Gua menikmati banget pernikahan," kata Daniel saat ditemui di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Daniel mengakui rumah tangga tidak selalu dipenuhi momen romantis. Rumah tangga diwarnai sejumlah rasa dan emosi yang harus dikelola secara positif. Pria yang menikah pada 2 Oktober 2011 merasa pernikahan telah membentuk dirinya menjadi sosok yang berbeda dibandingkan sebelum menikah. Perubahan tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui berbagai pengalaman dan proses pendewasaan bersama pasangan.

"Pernikahan ini benar-benar merubah gue. Daniel Mananta yang lu lihat 15 tahun yang lalu sama sekarang, itu beda 180 derajat. Menurut gua itu karena pernikahan," ungkapnya.

Daniel Mananta Belajar Lebih Sabar dan Mengurangi Ego Salah satu perubahan yang paling dirasakan Daniel adalah caranya dalam menyikapi persoalan sehari-hari. Ia merasa kini lebih mampu mengendalikan diri dan bersikap sabar ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya.

Daniel juga menyadari bahwa dirinya belum sepenuhnya terbebas dari sifat egois. Namun, ia merasa sudah jauh lebih mampu mengelola sikap tersebut dibandingkan sebelumnya.