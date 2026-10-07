Pengacara Ruben Onsu Tantang Sarwendah Buktikan Soal Anak Takut Bertemu Ayahnya

JawaPos.com - Kubu Ruben Onsu akhirnya merespons pernyataan pihak Sarwendah yang menyebut anak-anak mereka merasa takut dan enggan bertemu dengan ayah kandungnya.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, meminta pihak yang menyampaikan klaim tersebut menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kondisi psikologis anak tidak semestinya disimpulkan hanya berdasarkan pernyataan sepihak.

Minola bahkan mempertanyakan rekomendasi psikolog yang disebut menjadi dasar munculnya klaim tersebut. Ia menilai, perlu ada pemeriksaan yang dilakukan secara objektif untuk mengetahui kondisi anak yang sebenarnya.

"Kalau memang penolakan itu benar, tentu harus diuji. Ada psikolognya katanya ini, psikolognya siapa? Mana buktinya?," kata Minola Sebayang saat ditemui di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut Minola, keterlibatan psikolog tetap harus memperhatikan aspek independensi. Ia mengusulkan agar kondisi psikologis anak diperiksa oleh tenaga profesional yang tidak berpihak kepada salah satu orang tua.

"Psikolog itu kan dia yang tunjuk sendiri. Seharusnya ada psikolog independen yang dilibatkan supaya penilaiannya objektif," ungkap Minola Sebayang.

Pernyataan tersebut muncul di tengah sengketa hak asuh anak yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwendah. Dalam perkara ini, kondisi dan kepentingan anak menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan.

Minola mengatakan, Ruben Onsu tentu sangat terpukul apabila benar anak-anaknya takut atau enggan bertemu dengan dirinya. Sebagai ayah, Ruben tidak ingin hubungan dengan anak-anaknya terganggu akibat persoalan antara dirinya dengan Sarwendah.