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Abdul Rahman
Selasa, 6 Oktober 2026 | 04.14 WIB

Sarwendah Tegaskan Siap Bertemu Empat Mata dengan Ruben Onsu

Artis Sarwendah. (Instagram: sarwendah29) - Image

Artis Sarwendah. (Instagram: sarwendah29)

JawaPos.com - Konflik antara Sarwendah dan Ruben Onsu masih menjadi perhatian publik setelah keduanya menghadapi persoalan cukup pelik terkait masalah hak asuh anak, nafkah anak, hingga harta gono-gini pascaperceraian. 

Di tengah permasalahan tersebut, Sarwendah mengaku tidak keberatan jika dirinya harus bertemu secara langsung dengan Ruben Onsu untuk membicarakan persoalan yang sedang mereka hadapi.

Saat ditanya mengenai kesiapannya untuk bertemu empat mata dengan mantan suaminya, Sarwendah memberikan jawaban tegas.

“Siap,” kata Sarwendah saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Reyben Entertainment.

Menurut Sarwendah, keinginan untuk bertemu dan membicarakan persoalan secara langsung sebenarnya sudah muncul sebelum Ruben Onsu mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sarwendah bahkan telah mengajak Ruben Onsu untuk duduk bersama guna  membicarakan masalah yang terjadi antara mereka. Namun, rencana pertemuan tersebut tidak terlaksana karena gugatan sudah masuk ke pengadilan.

“Sebelum gugatan dari dia masuk, kita sudah ngajak buat ketemu. Selalu aku yang ngajakin buat ketemu,” ujar Sarwendah.

“Misalnya tanggal berapa gitu kita mau ketemu, tiba-tiba gugatan sudah masuk. Jadi rada bingung sebenarnya,” imbuhnya.

Sarwendah menegaskan sejak awal dirinya tidak ingin persoalan rumah tangga dengan Ruben Onsu menjadi konsumsi publik. Ia berharap masalah yang menyangkut keluarga, terutama anak-anak, dapat diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan.

Editor: Abdul Rahman
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