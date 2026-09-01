Song Ha Ye Segera Menikah, Bagikan Kabar Bahagia Lewat Surat untuk Penggemar

JawaPos.com – Penyanyi Song Ha Ye membawa kabar bahagia untuk para penggemarnya.

Menurut laporan Soompi, pelantun “Another Love” tersebut mengumumkan rencana pernikahannya dengan YouTuber Charming Jo melalui sebuah surat yang ditulis dengan penuh perasaan.

Kabar tersebut menjadi momen spesial setelah perjalanan panjang Song Ha Ye di industri musik Korea.

Dalam suratnya, Song Ha Ye menyampaikan perasaan bahagia sekaligus rasa terima kasih kepada orang-orang yang selama ini memberikan dukungan kepadanya.

Ia juga berbagi bahwa dirinya telah menemukan seseorang yang membuatnya ingin melangkah ke babak baru dalam kehidupan.

Pengumuman tersebut disampaikan dengan cara personal sehingga terasa lebih dekat dengan para penggemarnya.

Charming Jo sendiri dikenal sebagai YouTuber yang aktif membuat konten di dunia digital. Hubungan keduanya akhirnya membawa Song Ha Ye pada keputusan untuk membangun kehidupan bersama.

Meski detail mengenai hubungan mereka tidak banyak diungkapkan, pengumuman pernikahan tersebut menjadi bukti bahwa keduanya telah mempersiapkan langkah penting dalam hubungan mereka.

Bagi Song Ha Ye, pernikahan ini menjadi awal dari perjalanan baru di luar aktivitasnya sebagai penyanyi.