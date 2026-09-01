Aktor Korea Selatan Jalin Kemitraan Eksklusif dengan TetherMax

JawaPos.com — TetherMax, platform cashback biaya trading global, hari ini mengumumkan aktor Korea Selatan Yun Si Yun sebagai brand ambassador terbarunya. Melalui kemitraan ini, Yun akan mewakili TetherMax dalam berbagai kampanye merek dan aktivitas promosi, seiring kedua pihak berupaya memperluas kehadiran mereka di Asia.

Yun merupakan aktor Korea Selatan ternama dengan karier yang mencakup drama televisi, program hiburan, dan teater musikal. Namanya mulai dikenal luas melalui sitkom populer High Kick Through the Roof dan drama televisi Bread, Love and Dreams (King of Baking, Kim Takgu), yang menjadi salah satu drama Korea dengan rating tertinggi pada tahun penayangannya.

Sejak saat itu, Yun terus membangun karier yang beragam di dunia televisi dan berbagai format hiburan lainnya. Belakangan ini, ia tampil dalam program hiburan SBS My Little Old Boy serta memperluas kiprahnya ke teater musikal melalui The Days, sehingga aktivitasnya semakin berkembang di luar televisi dan film.

Kemitraan dengan TetherMax ini berlangsung di tengah upaya Yun untuk semakin memperluas aktivitasnya di luar Korea Selatan dan menjangkau audiens di berbagai negara Asia.

“Yun Si Yun terus memperluas aktivitasnya di Asia, sehingga ini menjadi momentum yang menarik bagi kami untuk bekerja sama,” ujar perwakilan KMG GLOBAL, perusahaan manajemen Yoon yang berbasis di Singapura.

“Kami berharap dapat menggabungkan kekuatan kedua pihak dan mengembangkan berbagai aktivitas untuk audiens di pasar internasional," ungkapnya.

TetherMax menyatakan bahwa popularitas Yun di kalangan audiens Asia serta citra publiknya yang tepercaya dan mudah diterima menjadi faktor utama dalam terjalinnya kemitraan ini.

“Yun Si Yun telah membangun pengakuan dan kepercayaan yang kuat dari publik sepanjang kariernya, termasuk di berbagai pasar Asia,” ujar juru bicara TetherMax.