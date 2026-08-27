Legenda Musik Jepang Haruomi Hosono Menyelami Makna Ketulusan Lewat “Sincerely”

JawaPos.com - Legenda musik Jepang Haruomi Hosono kembali menghadirkan karya baru. Di usia 79 tahun, musisi yang dikenal sebagai salah satu pionir musik elektronik tersebut merilis single “Sincerely”, lagu yang menjadi bagian dari album studio ke-23, Yours Sincerely, yang dijadwalkan terbit pada 11 September 2026 melalui Ghostly International.

“Sincerely” menjadi kelanjutan dari “Note of Mothership”, single pertama yang lebih dulu diperkenalkan untuk membuka perjalanan menuju album terbaru Hosono. Kali ini, ia mengajak pendengar menyelami gagasan sederhana tetapi memiliki makna mendalam, yakni ketulusan.

Secara harfiah, “sincerely” berarti dengan tulus atau dari hati. Kata tersebut juga umum digunakan sebagai penutup surat dalam bahasa Inggris. Bagi Hosono, makna tersebut memiliki hubungan erat dengan gagasan utama yang ingin ia sampaikan melalui Yours Sincerely.

Proses penggarapan album tersebut berlangsung selama sekitar dua tahun. Dalam periode tersebut, Hosono banyak mengeksplorasi bagaimana sejumlah konsep Jepang seperti omoiyari (kepedulian terhadap perasaan orang lain), jihi (belas kasih), dan boseiai (kasih keibuan) dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tanpa kehilangan makna aslinya.

Hosono sempat mempertimbangkan kata compassion sebagai padanan yang paling dekat. Namun, ia merasa istilah tersebut belum sepenuhnya mewakili kedalaman omoiyari. Konsep tersebut tidak hanya berkaitan dengan ikut merasakan penderitaan orang lain, tetapi juga kemampuan untuk turut merasakan kebahagiaan mereka.

Dari pencarian tersebut, Hosono akhirnya memilih kata yang lebih sederhana dan akrab, yakni “Sincerely”.

“Saya memilih untuk tidak menggunakan ‘compassion’. Sebagai gantinya, saya beralih pada kata yang lebih familiar dan sering digunakan untuk menutup sebuah surat bertajuk ‘Sincerely’,” ujar Hosono dalam keterangannya.

Pilihan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam musik dengan pendekatan yang personal. “Sincerely” membawa Hosono kembali pada karakter musik Amerika era 1950-an, periode yang turut memberi warna terhadap perjalanan musikalnya. Namun, ia tidak sekadar bernostalgia. Pengaruh tersebut digunakan sebagai pijakan untuk mengeksplorasi kembali arti “sincerely” sebagai sesuatu yang berasal dari hati.