Lee Suhyun Hidupkan Kembali ‘Blue Lagoon’ Lewat Suara Khasnya

JawaPos.com – Lee Suhyun dari AKMU kembali menunjukkan pesona vokalnya melalui proyek remake lagu klasik Jepang ‘Blue Lagoon’.

Berdasarkan laporan allkpop, lagu tersebut dijadwalkan dirilis di berbagai platform musik pada 18 Agustus pukul 18.00 KST. Bersamaan dengan perilisan lagu, sebuah video musik yang dibintangi aktris Shin Si Ah juga turut diperkenalkan.

‘Blue Lagoon’ merupakan lagu klasik J-pop yang pertama kali dirilis pada 1980 dan dikenal sebagai salah satu lagu ikonik Seiko Matsuda.

Lagu tersebut juga memiliki penggemar di Korea Selatan sejak era ketika musik Jepang belum secara resmi didistribusikan di negara tersebut. Popularitasnya kembali mendapat perhatian luas setelah Hanni NewJeans membawakan lagu tersebut dalam sebuah penampilan di Jepang pada 2024.

Kini, Lee Suhyun memberikan interpretasi baru melalui karakter vokalnya yang khas. Suara jernih dan emosional milik pelantun AKMU tersebut diharapkan mampu menghadirkan nuansa berbeda tanpa menghilangkan pesona klasik lagu aslinya.

Proyek ini juga menjadi bagian dari gelombang remake lagu-lagu Jepang populer yang kembali mendapatkan tempat di industri musik Korea.

Kehadiran Shin Si Ah dalam video musik turut menambah daya tarik proyek tersebut. Perpaduan visual sinematik dengan suara Lee Suhyun diharapkan menciptakan pengalaman baru bagi pendengar yang sudah mengenal versi klasiknya maupun generasi yang baru pertama kali mendengar ‘Blue Lagoon’.