Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Jumat, 21 Agustus 2026 | 14.31 WIB

Siap-siap, Sangwon ALPHA DRIVE ONE dan Taeyeon Girls' Generation Ramaikan Acara Amazing Saturday

Sangwon ALPHA DRIVE ONE, Taeyeon Girls' Generation .(Soompi) - Image

Sangwon ALPHA DRIVE ONE, Taeyeon Girls' Generation .(Soompi)

JawaPos.com – Tunjukkan keseruan tak terbatas, Sangwon ALPHA DRIVE ONE dan Taeyeon anggota girlgrup Korea Girls' Generation tampil di acara Amazing Saturday.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (21/8), belum lama ini, acara varietas populer tvN ini menayangkan cuplikan untuk episode minggu depan yang tayang 22 Agustus pukul 19.30 KST

Acara tersebut telah dinanti, dimana yang akan menghadirkan Leo, Xinlong, dan Sangwon dari ALPHA DRIVE ONE sebagai bintang tamu.

Makin menarik perhatian, cuplikan baru tersebut diawali dengan ketiga anggota ALPHA DRIVE ONE yang mengajarkan koreografi lagu comeback mereka.

Rencananya, karya itu dijadwalkan akan rilis pada 24 Agustus, ia pun mengajarkan koreo tersebut kepada para pengisi acara Amazing Saturday.

Terlihat seru, di awal acara, Leo dengan percaya diri menyatakan bahwa ia siap sedia sejak lahir, namun begitu permainan dimulai, tantangannya ternyata lebih sulit dari yang ia bayangkan.

Di sisi lain, Xinlong meyakinkan para pengisi acara bahwa otot perutnya selalu siap untuk dipamerkan, namun ia merasa malu.

Ternyata, acara tersebut menayangkan klip dirinya sedang menyiramkan air ke tubuh bagian atasnya, semakin membuat penggemar penasaran dengan adegan selanjutnya

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kisah Lucu P.O di Amazing Saturday, Takut Dimarahi Zico Usai Blak-blakan - Image
Entertainment

Kisah Lucu P.O di Amazing Saturday, Takut Dimarahi Zico Usai Blak-blakan

Selasa, 12 Mei 2026 | 19.04 WIB

Acara Amazing Saturday Bagikan Cuplikan, Yena, Chaeryeong ITZY, dan Lee Chae Yeon Jadi Bintang Tamu - Image
Entertainment

Acara Amazing Saturday Bagikan Cuplikan, Yena, Chaeryeong ITZY, dan Lee Chae Yeon Jadi Bintang Tamu

Senin, 16 Maret 2026 | 15.20 WIB

Jaemin dan Jeno NCT Hadir di Amazing Saturday, Intip Keseruannya! - Image
Entertainment

Jaemin dan Jeno NCT Hadir di Amazing Saturday, Intip Keseruannya!

Senin, 9 Maret 2026 | 16.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 - Image
1

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

2

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

3

Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!

6

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

7

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?

8

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

9

Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!

10

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore