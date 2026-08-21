Siap-siap, Sangwon ALPHA DRIVE ONE dan Taeyeon Girls' Generation Ramaikan Acara Amazing Saturday

Sangwon ALPHA DRIVE ONE, Taeyeon Girls' Generation .(Soompi)
JawaPos.com – Tunjukkan keseruan tak terbatas, Sangwon ALPHA DRIVE ONE dan Taeyeon anggota girlgrup Korea Girls' Generation tampil di acara Amazing Saturday.
Dikutip dari Soompi, Jum’at (21/8), belum lama ini, acara varietas populer tvN ini menayangkan cuplikan untuk episode minggu depan yang tayang 22 Agustus pukul 19.30 KST
Acara tersebut telah dinanti, dimana yang akan menghadirkan Leo, Xinlong, dan Sangwon dari ALPHA DRIVE ONE sebagai bintang tamu.
Makin menarik perhatian, cuplikan baru tersebut diawali dengan ketiga anggota ALPHA DRIVE ONE yang mengajarkan koreografi lagu comeback mereka.
Rencananya, karya itu dijadwalkan akan rilis pada 24 Agustus, ia pun mengajarkan koreo tersebut kepada para pengisi acara Amazing Saturday.
Terlihat seru, di awal acara, Leo dengan percaya diri menyatakan bahwa ia siap sedia sejak lahir, namun begitu permainan dimulai, tantangannya ternyata lebih sulit dari yang ia bayangkan.
Di sisi lain, Xinlong meyakinkan para pengisi acara bahwa otot perutnya selalu siap untuk dipamerkan, namun ia merasa malu.
Ternyata, acara tersebut menayangkan klip dirinya sedang menyiramkan air ke tubuh bagian atasnya, semakin membuat penggemar penasaran dengan adegan selanjutnya
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Jawa Pos
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