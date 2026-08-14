Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Jumat, 14 Agustus 2026 | 22.48 WIB

Ruben Onsu Peringatkan Sarwendah Soal Uang Rp 200 Juta Terkait Nafkah Anak

Presenter Ruben Onsu. (Instagram: ruben_onsu) - Image

Presenter Ruben Onsu. (Instagram: ruben_onsu)

JawaPos.com - Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, memperingatkan Sarwendah terkait penggunaan uang nafkah anak yang nilainya mencapai Rp 200 juta lebih setiap bulannya. 

Ruben Onsu untuk sementara waktu memutuskan tidak membayarkan nafkah anak lantaran meminta perincian penggunaan dana tidak kunjung diberikan oleh Sarwendah. Alhasil, rincian pengeluaran penggunaan dana untuk nafkah anak dinilai belum jelas.

Persoalan nafkah anak kembali menjadi sorotan di tengah proses hukum gugatan anak asuh anak di pengadilan yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwendah.

Pihak Ruben Onsu menegaskan, permintaan perincian penggunaan uang seharusnya bukan suatu hal yang berat untuk dilakukan oleh Sarwendah.

Menurut Minola Sebayang, hal tersebut justru merupakan sesuatu yang wajar. Terlebih, dana yang diberikan dalam jumlah besar tersebut diperuntukkan khusus bagi kepentingan anak-anak.

"Hati-hati loh karena dia mengatakan untuk anak. Semua pengeluaran itu harus memang untuk kepentingan anak," kata Minola Sebayang.

Ia menilai, meminta penjelasan mengenai penggunaan uang bukanlah sesuatu yang berlebihan. Menurutnya, Ruben memiliki hak untuk mengetahui apakah dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya atau tidak.

"Ada yang bilang, ngapain minta-minta (rincian untuk anak)? Menurut kami, bertanya soal perincian itu hal yang normal," ujar Minola.

Minola kemudian menyinggung anggapan yang berkembang seolah-olah Ruben Onsu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ia menegaskan, kemampuan Ruben dalam menafkahi anak selama ini sebenarnya sudah terbukti, tidak perlu diragukan atau dipertanyakan lagi.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ruben Onsu Siap Keluarkan Kartu As di Persidangan - Image
Entertainment

Ruben Onsu Siap Keluarkan Kartu As di Persidangan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 22.07 WIB

Komnas PA Miris Lihat Perseteruan Ruben Onsu dan Sarwendah: Psikis Anak Terganggu - Image
Entertainment

Komnas PA Miris Lihat Perseteruan Ruben Onsu dan Sarwendah: Psikis Anak Terganggu

Rabu, 12 Agustus 2026 | 03.50 WIB

Tanggapan Minola Soal Dokumen Lab Ruben Onsu Dipertanyakan Netizen, Data Dinilai Tidak Sesuai - Image
Entertainment

Tanggapan Minola Soal Dokumen Lab Ruben Onsu Dipertanyakan Netizen, Data Dinilai Tidak Sesuai

Jumat, 7 Agustus 2026 | 05.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore