Ruben Onsu Peringatkan Sarwendah Soal Uang Rp 200 Juta Terkait Nafkah Anak

Presenter Ruben Onsu. (Instagram: ruben_onsu)
JawaPos.com - Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, memperingatkan Sarwendah terkait penggunaan uang nafkah anak yang nilainya mencapai Rp 200 juta lebih setiap bulannya.
Ruben Onsu untuk sementara waktu memutuskan tidak membayarkan nafkah anak lantaran meminta perincian penggunaan dana tidak kunjung diberikan oleh Sarwendah. Alhasil, rincian pengeluaran penggunaan dana untuk nafkah anak dinilai belum jelas.
Persoalan nafkah anak kembali menjadi sorotan di tengah proses hukum gugatan anak asuh anak di pengadilan yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwendah.
Pihak Ruben Onsu menegaskan, permintaan perincian penggunaan uang seharusnya bukan suatu hal yang berat untuk dilakukan oleh Sarwendah.
Menurut Minola Sebayang, hal tersebut justru merupakan sesuatu yang wajar. Terlebih, dana yang diberikan dalam jumlah besar tersebut diperuntukkan khusus bagi kepentingan anak-anak.
"Hati-hati loh karena dia mengatakan untuk anak. Semua pengeluaran itu harus memang untuk kepentingan anak," kata Minola Sebayang.
Ia menilai, meminta penjelasan mengenai penggunaan uang bukanlah sesuatu yang berlebihan. Menurutnya, Ruben memiliki hak untuk mengetahui apakah dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya atau tidak.
"Ada yang bilang, ngapain minta-minta (rincian untuk anak)? Menurut kami, bertanya soal perincian itu hal yang normal," ujar Minola.
Minola kemudian menyinggung anggapan yang berkembang seolah-olah Ruben Onsu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ia menegaskan, kemampuan Ruben dalam menafkahi anak selama ini sebenarnya sudah terbukti, tidak perlu diragukan atau dipertanyakan lagi.
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Jawa Pos
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