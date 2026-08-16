Profil Yukie, Vokalis PAS Band yang Mengalami Kecelakaan dan Diganjar 10 Jahitan

Yukie PAS Band. (Instagram: yukietendo)
JawaPos.com - Yuki Arifin Martawidjaja atau kerap disapa Yukie kembali menjadi pusat perhatian publik setelah vokalis PAS Band tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (15/8).
Yukie harus menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami sejumlah luka pada bagian kepala dan mendapat 10 jahitan. Kondisinya kini stabil dan masih dalam tahap pemulihan di RS Hermina Cikadut, Bandung.
Yukie memiliki nama lengkap Yuki Arifin Martawidjaja. Ia lahir di Bandung pada 31 Mei 1969 dan dikenal sebagai salah satu sosok penting dalam perjalanan panjang PAS Band. Bersama band yang dibentuk dari lingkungan kampus tersebut, karakter vokal Yukie yang memadukan rock, hip-hop, dan rap ikut menjadi identitas kuat PAS Band sejak era 1990-an.
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Sebelum dikenal luas sebagai vokalis PAS Band, Yukie menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Ia tercatat sebagai alumni Sastra Jepang Unpad. Lingkungan kampus inilah yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya karena bersama sejumlah rekannya, Yukie membentuk PAS Band.
Yukie dan tiga rekannya, yakni Bengbeng, Trisno, dan Richard Mutter, mulai membangun PAS Band dari panggung-panggung kampus. Mereka kemudian berkembang menjadi salah satu kelompok musik yang ikut mewarnai skena musik alternatif Indonesia pada dekade 1990-an.
Perjalanan PAS Band juga terbilang berbeda dibanding banyak grup musik pada zamannya. Setelah sejumlah demo mereka tidak mendapat tempat di label besar, PAS Band memilih merilis karya secara independen. Album Four Through The Sap menjadi salah satu tonggak awal perjalanan mereka sebelum kemudian mendapat perhatian lebih luas di industri musik Tanah Air.
Sebagai vokalis, Yukie dikenal memiliki karakter suara yang khas. Ia menjadi bagian dari formasi awal PAS Band dan terus berada di dalam perjalanan grup tersebut ketika mereka merilis sejumlah album. Mulai dari Four Through The Sap, In (No) Sensation, indieVduality, Psycho I.D., hingga Romantic...Lies...and Bleeding dan Rock.
Tak hanya bermusik, Yukie juga pernah menjalani aktivitas akademis sebagai dosen Sastra Jepang di Universitas Padjadjaran. Di luar PAS Band, dia sempat mengembangkan sejumlah proyek musik, termasuk Tendostar Project bersama sejumlah musisi yang juga memiliki hubungan dengan skena musik Bandung.
Dalam kehidupan pribadinya, Yukie menikah dengan Nenny Febrianty pada 26 April 1997. Pernikahan tersebut dikaruniai dua anak. Kehidupan keluarga kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam perubahan cara pandang Yukie terhadap kehidupan.
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