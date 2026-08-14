Agensi Hyeri Umumkan Kelanjutan Tindakan Hukum terhadap Unggahan Kebencian

Hyeri. (Soompi)
JawaPos.com – Hyeri, sebagai aktris Korea tentunya selalu memiliki penggemar yang luar biasa baiknya, namun dibalik itu akan ada orang yang memiliki kebencian yang tak berdasar.
Dikutip dari Soompi, Jum’at (14/8), agensinya SUBLIME, telah memberikan pembaruan mengenai tindakan hukum yang sedang berjalan terhadap aktivitas daring berbahaya yang menargetkan sang artis.
Pada tanggal 13 Agustus, SUBLIME merilis pernyataan tentang kelanjutan tindakan hukum mereka terhadap mereka yang bertanggung jawab menyebarkan informasi palsu.
Kabarnya mereka juga mengunggah konten yang bersifat mencemarkan nama baik dan penuh kebencian terhadap artis mereka.
“Berdasarkan materi yang dikumpulkan melalui pemantauan mandiri serta laporan yang disampaikan oleh para penggemar, kami terus menempuh jalur hukum sejak Oktober 2024,” tulisnya.
Pelanggaran Undang-Undang tentang Promosi Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi serta Perlindungan Informasi (pencemaran nama baik) dan penghinaan telah diproses.
Hal itu diakui secara hukum, tergantung pada tingkat keparahan masing-masing kasus, pelaku telah dikenai denda atau kasusnya dilimpahkan untuk penuntutan lebih lanjut.
Agensi terus memantau segala tindakan berbahaya yang menargetkan artis, termasuk pencemaran nama baik, penghinaan, pelecehan seksual, dan penyebaran informasi palsu.
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Jawa Pos
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