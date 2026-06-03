Tanggapan Insanul Fahmi Soal Kabar Nafkahi Wardatina Mawa Rp 500 Ribu Satu Bulan

JawaPos.com - Beredar kabar bahwa Insanul Fahmi hanya memberikan nafkah terhadap istri sahnya, Wardatina Mawa, dan anak sebesar Rp 500 ribu dalam satu bulan selama masa pernikahan.

Saat disinggung terkait hal tersebut, Insanul Fahmi tampak enggan untuk memberikan bantahan atau membenarkannya.

"Kalau untuk hal-hal yang menurut aku ini nggak terlalu penting juga ya untuk membuka menurut aku. Kayaknya urusan-urusan seperti itu biar lah menjadi pribadi kami," ujar Insanul Fahmi secara virtual.

Dia mengaku pasrah saja dengan apa yang beredar di media sosial. Insanul Fahmi merasa tidak perlu untuk untuk memberikan klarifikasi.

"Yang penting aku berusaha yang terbaik, evaluasi diri, fokus introvereksi diri, fokus perbaiki diri ke depannya," ungkap Insanul Fahmi.

Dia mengakui bukan termasuk pribadi yang sempurna. Masih banyak yang harus diperbaiknya supaya hidupnya bisa lebih baik di masa mendatang.

"Di satu sisi aku bukan merasa jadi orang yang sepenuhnya sempurna lah ya. Aku sadari atas kekurangan aku, kesalahan aku harus jadi lebih baik ke depannnya," paparnya.